Pasaportta Harç Farkı Sürprizi: CİMER'e Şikâyet Yağdı!

2022 yılında harç yatırıp, yoğunluktan dolayı 2023 yılına randevu almak zorunda kalan kişiler büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Başvuran kişilerden, pasaport defter ve harçlarına uygulanan %123 oranındaki zammın farkını yatırmaları istendi. Pasaportta harç farkı istenmesi büyük tepki topladı.

Pasaportta Harç Farkı İstenmesi Tepki Topladı

Hürriyet'teki habere göre Pasaport harç ve ücretlerine 2023 yılı itibarıyla yüzde 123 oranında zam uygulandı. 2022 yılındaki fiyat etiketi üzerinden harç yatıran çoğu kişi, nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadığı için 2023 yılının ocak ayına randevu almak zorunda kaldı. İddiaya göre bu kişilerden harç farkı istendi.

Aktarılan bilgilere göre örneğin 4 kişiden oluşan bir aile, 2022 yılının aralık ayında 225 TL defter bedeli ve 10 yıllık bordo pasaport için 1.478,30 TL'lik harç bedeli ile beraber toplamda 6.813,20 TL'lik ödeme yaptı fakat aralık ayına randevu bulamadı.

Bu nedenden dolayı aile, 2023'ün ocak ayında bankoya gittiğinde bu miktar, 501 TL defter bedeli ve 10 yıllık bordo pasaport için 3.295,50 TL ile birlikte toplamda 15 bin 186 TL'ye çıktı. Dolayısıyla 4 kişilik bir aileden istenen zam farkı toplamda 8.372,80 TL oldu.

2022 yılında ücreti yatıran fakat yoğunluktan ötürü randevu bulamadığı için 2023 yılına kalan kişilerden zam farkı istenmesi büyük tepki topladı.

Söz konusu durum ile karşılaşan kişilerin CİMER üzerinden şikâyette bulunduğu ileri sürüldü. Bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ürünü almak için ödeme yaptığını fakat ürün kendisine gelene kadar fiyatının yükseldiğini belirtti.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada vatandaşlara hem harçların yatırıldığı Gelir İdaresi Başkanlığına hem de pasaportların alındığı İçişleri Bakanlığına hitaben internet üzerinden bir itiraz dilekçesi yazmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Ağaoğlu, bu kişilerin pasaport için müracaat ettikleri tarihte işlem yapılmış olsaydı ödeyecekleri ücretin miktarını ve daha düşük olduğunu belirterek bir dilekçe oluşturabileceklerini ifade etti ve açıklamasında şu sözlere de yer verdi: