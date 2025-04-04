Path of Exile 2’nin Dawn of the Hunt Güncellemesi Çıktı!

Path of Exile 2’nin "Dawn of the Hunt" güncellemesi bugün yayınlandı. Oyuna yeni bir karakter sınıfı, oyun sonu geliştirmeleri ve Twitch üzerinden ücretsiz kozmetik ödüller eklendi.

Path of Exile 2'nin Dawn of the Hunt Güncellemesi Yayınlandı

Söz konusu yenilikler arasında en çok dikkat çeken ise kuşkusuz Huntress sınıfı. Huntress, mızrak kullanımında uzmanlaşmış bir savaşçı. Hem yakın dövüş hem de menzilli saldırı seçenekleri sunan bu karakter, canavar yoldaşlarıyla birlikte savaşabiliyor. 5 yeni Ascendancy seçeneğiyle farklı oynanış stillerini de denemek mümkün. Güncellemeyle birlikte oyun sonu içerikleri önemli ölçüde genişletildi:

100'den fazla yeni destek mücevheri eklendi

Yeni Unique haritalar ve eşyalar

Crafting sisteminde iyileştirmeler

Geliştirilmiş Tower mekanikleri

Oyuncular artık daha akıllı davranan ve PvP benzeri dövüşler sunan Rogue Exile'larla karşılaşacak. Dodge Roll mekaniği sayesinde bu düşmanlarla daha aksiyon dolu mücadeleler yaşanacak.

4-19 Nisan tarihleri arasında Twitch'te Path of Exile 2 yayınlarını izleyen oyuncular, 3 saatlik izleme sonunda ücretsiz kozmetik öğeler kazanabilecek. Ödüller arasında evcil hayvan, sırt aksesuarı ve binek eşyaları bulunuyor.

Path of Exile 2'nin bu yeni güncellemesi şu anda PC, PlayStation ve Xbox platformlarında ücretsiz olarak oynanabiliyor. Detaylı bilgi için oyunun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.