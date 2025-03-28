4.065 TL Değerindeki Altı Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, oyunculara kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Başlatılan kampanya kapsamında altı fraklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Blindfire, City Transport Simulator: Tram, Big Helmet Heroes, Tiebreak ve Make Way isimli oyunlar bedava oldu. Big Helmet Heros'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Diğer oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 31 Mart'ta bitecek.

Steam'de ise Deadside ücretsiz oldu. Bu oyunlar 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Deadside Ücretsiz Nasıl Oynanır?