Path of Exile 2'de Oyuncuları Çileden Çıkaran Büyük Bir Sorun Çözülüyor

Son zamanlarda Last Epoch, Torchlight Infinite ve Diablo 4 gibi rakiplerinin yeni sezonlarıyla sahne aldığı dönemde Path of Exile 2 cephesi biraz sessizdi. Ancak bu sessizlik, Yeni Zelanda'daki ANZAC Günü ve Paskalya tatilinin ardından gelen büyük bir güncellemenin habercisiymiş.

Grinding Gear Games (GGG), 0.2.0g yamasıyla bu hafta oyuncuların karşısına çıkacak ve oyunun en tartışmalı noktalarından birine, yani loot sistemine ciddi dokunuşlar yapacak.

Ganimetlerin Kalitesi Artıyor

Güncelleme sayesinde boss savaşlarından düşen ganimetlerin kalitesi artarken şanssız oyuncuların peş peşe düşük seviye ödüllerle karşılaşma ihtimali azaltılacak. Ayrıca yeni sezonda tanıtılan Azmerian Wisps özelliğiyle yaratıkları güçlendirdikçe daha fazla ödül kazanmak mümkün olacak. Risk alana daha fazla ganimet verilecek.

Üstelik yalnızca ganimet sistemi değil, son oyun içeriği de bu güncellemeyle elden geçiriliyor. Oyuncuların Atlas pasif ağacını ilerletmesi için temizlemesi gereken Corrupted Nexus sayısı azaltılıyor. Simulacrum'lar biraz daha kolaylaştırılıyor ve Expeditions modundaki ani zorluk artışları törpüleniyor.

En zorlu içeriklerden biri olan Pinnacle savaşlarına erişim ise daha ulaşılabilir hale getiriliyor.

Path of Exile 1 Ligleri 1 Mayıs'ta Aktif Olacak

Geliştirici ekip bu gelişmelerin hemen öncesinde Dawn of the Hunt güncellemesiyle gelen yoğun eleştirilerle uğraşmak zorunda kalmıştı. Görünüşe göre eleştirilerden ciddi dersler çıkarmış ve oyunu daha akıcı, daha ödüllendirici bir hale getirmek için kolları sıvamış.

Yamanın hafta bitmeden yayınlanması bekleniyor. Bu sırada, Path of Exile 1'e gelecek özel modifikasyonlu ligler de 1 Mayıs'ta aktif olacak. Beklerken canınız sıkılırsa, eski oyuna dönüp farklı kurallarla oynanan bu liglere göz atabilirsiniz.

Yeni yama beklentilerinizi karşılıyor mu yoksa temkinli mi yaklaşıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.