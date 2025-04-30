Intel Lunar Lake Sürücüsüyle İşlemci Performansına Roket Taktı

Intel'in dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Arc 130V ve 140V entegre GPU'ları, artık daha az takılıyor ve daha yüksek FPS sunuyor. Yayınlanan yeni 32.0.101.6734 sürümü ile birlikte bazı oyunlarda ortalama kare hızlarında %10'a varan bir artış görülürken, "1% low FPS" yani en kötü performans aralıklarında %25'e varan bir iyileşme sağlandı.

Söz konusu testler, MSI Claw 7 AI+ adlı dizüstü bilgisayar üzerinde gerçekleşti ve karşılaştırma önceki sürüm olan 32.0.101.6732'ye göre yapıldı.

Güncellemenin özellikle 17 watt gibi düşük güç seviyelerinde çalışan sistemlerde etkili olduğu belirtiliyor. Bu da aslında, masaüstü kartlara neden benzer bir performans artışı getirmediğini açıklıyor. Bu kartlar için zaten çok daha geniş bir güç limiti mevcut.

Tüm Arc Kullanıcıları Deneyebilir

Yeni sürücüler sadece Lunar Lake serisine değil, Intel'in tüm Arc A ve B serisi masaüstü ve mobil GPU'larına, hatta Iris Xe ve UHD serisi entegre grafik işlemcilere de destek veriyor. Yani 11. nesil Core işlemciler ve sonrasına sahipseniz bu sürücüleri kurabiliyorsunuz.

Dizüstü kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir detay var; Intel'in sitesinden indirilen genel sürücüler her cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyku modunda sorunlar ya da sistem kararsızlığı yaşanabileceği söyleniyor. Intel, bu yüzden üretici firmaların kendi test edip onayladığı sürücüleri önümüzdeki aylarda yayınlamasını beklemenizi öneriyor.

Eğer Arc 130V veya 140V GPU'lu bir dizüstüne sahipseniz, bu sürücüyle oyunlarda hissedilir bir fark yaşayabilirsiniz. Ancak risk almak istemiyorsanız biraz daha bekleyip üreticinizin yayınlayacağı onaylı sürümü kurmanız lazım.