Bandai Namco Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatı

Soulcalibur VI'dan Dragon Ball Z: Kakarot'a kadar çok sayıda Bandai Namco oyununun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun alma fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam, Bandai Namco oyunları için kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. İndirime giren oyunlar arasında Soulcalibur VI, Dragon Ball Z: Kakarot, Tales of Arise, NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4, Little Nightmares ve daha pek çok oyun indirime girdi.

7 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Soulcalibur VI yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Soulcalibur VI'nın fiyatı 39,99 dolardan (1.536 TL) 3,99 dolara (153 TL) düştü.

En iyi anime oyunları arasında yer alan DRAGON BALL FighterZ yüzde 84 indirim ile 39,99 dolardan 6,39 dolara (245 TL) düştü. Dragon Ball Z: Kakarot ise yüzde 75 indirim ile 39,99 dolar yerine 9,99 dolara (383 TL) satılmaya başlandı.

Yüzde 75 oranında indirime giren Little Nightmares 12,99 dolardan (499 TL) 3,24 dolara (124 TL) düştü. Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered yüzde 85 indirim ile 32,99 dolar (1.267 TL) yerine 4,94 dolara (189 TL) satılıyor.

İndirime Giren Bandai Namco Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Soulcalibur VI 39,99 dolar 3,99 dolar %90
My Hero One's Justice 2 24,99 dolar 2,99 dolar %88
Scarlet Nexus 32,99 dolar 5,27 dolar %84
DRAGON BALL FighterZ 39,99 dolar 6,39 dolar %84
Dragon Ball Z: Kakarot 39,99 dolar 9,99 dolar %75
Little Nightmares 12,99 dolar 3,24 dolar %75
Little Nightmares II 19,79 dolar 6,53 dolar %67
Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered 32,99 dolar 4,94 dolar %85
Ace Combat 7: Skies Unknown 39,99 dolar 6,39 dolar %84
Tales of Arise 24,99 dolar 12,49 dolar %50
JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R 44,99 dolar 12,59 dolar %72
Unknown 9: Awakening 32,99 dolar 8,24 dolar %75
CODE VEIN Deluxe Edition 44,99 dolar 11,24 dolar %75

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