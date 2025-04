Bandai Namco Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatı

Steam, Bandai Namco oyunları için kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. İndirime giren oyunlar arasında Soulcalibur VI, Dragon Ball Z: Kakarot, Tales of Arise, NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4, Little Nightmares ve daha pek çok oyun indirime girdi.

7 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Soulcalibur VI yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Soulcalibur VI'nın fiyatı 39,99 dolardan (1.536 TL) 3,99 dolara (153 TL) düştü.

En iyi anime oyunları arasında yer alan DRAGON BALL FighterZ yüzde 84 indirim ile 39,99 dolardan 6,39 dolara (245 TL) düştü. Dragon Ball Z: Kakarot ise yüzde 75 indirim ile 39,99 dolar yerine 9,99 dolara (383 TL) satılmaya başlandı.

Yüzde 75 oranında indirime giren Little Nightmares 12,99 dolardan (499 TL) 3,24 dolara (124 TL) düştü. Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered yüzde 85 indirim ile 32,99 dolar (1.267 TL) yerine 4,94 dolara (189 TL) satılıyor.

İndirime Giren Bandai Namco Oyunları