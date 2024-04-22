Sosyal Medyadan Tüketiciyi Azarladı, İşinden Oldu: Patiswiss Olayında Neler Yaşandı?

Son dönemde sosyal medya Patiswiss markasının üretmiş olduğu ve küflü çıktığı iddia edilen çikolata konusuyla çalkalanıyor. Olay başlangıçta bir kişinin bu çikolatayı paylaşması sonrası Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun vermiş olduğu yanıtla birlikte başlamıştı.

Vermiş olduğu yanıtta dikkat çeken ifadeler kullanan Tunaoğlu, "Karşında dev Migros ve biz varız." ifadesi nedeniyle büyük tepki görmüş, çok geçmeden yanıtını silmişti. Olayın hızla büyümesi ve yayılmasıyla Migros mobil uygulamasında yer alan tüm Patiswiss ürünlerini kaldırırken, olay Patiswiss CEO'sunun görevinden istifa etmesiyle sonuçlandı.

Olaylar Nasıl Başladı?

LinkedIn üzerinden bir kullanıcının Patiswiss çikolatasının kutusundan küflü çıkmasına ilişkin yapmış olduğu paylaşıma istinaden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun vermiş olduğu sert yanıt bir anda sosyal medyada viral oldu.

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Çok geçmeden paylaşımını silen Tunaoğlu'nun ifadeleri hızla sosyal medyada yayıldı ve Migros konuya dâhil olarak mobil uygulamasındaki Patiswiss ürünlerini kaldırdı. Çok geçmeden konuya dair Patiswiss'ten resmî açıklama yapıldı.

Patiswiss ve Tunaoğlu'ndan Yeni Açıklamalar Geldi

"Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz."

Tüm bu açıklamalara rağmen Tunaoğlu'nun hâlâ görevinde olması sosyal medyada kullanıcıları boykot düzenlemeye kadar sürükledi. Birkaç gündür süren olaylar ışığında Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yayınladı.

"Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, 'çöp' üretiyorsunuz deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışımda var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda. Haklısınız. 'Çöp' satıyorsunuz diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken. Yanlış anlaşıldığı yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yöntemi, durumun sebebi/ kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir. Çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam."

Tunaoğlu'nun Patiswiss CEO'luk görevinden istifası sonrası konuya dair şimdilik başka bir gelişme yok ancak gelişme olduğu takdirde sizlere aktarıyor olacağız.

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