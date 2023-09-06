PAYDAY 2'ye %377 Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı!
Yakında yeni oyunuyla karşımıza çıkacak olan PAYDAY serisinin 2. oyunu PAYDAY 2, Steam'de %377 oranında zamlandı. İşte detaylar!
PAYDAY 3'ün çıkışı giderek yaklaşırken serinin yapımcı ekibi Starbreeze, PAYDAY 2'nin Steam fiyatını zamladı.
Daha önce pek çok indirim döneminde 2 TL gibi cüzi miktarlara satılan PAYDAY 2, gerek ülkemizde gerek dünyada oldukça popüler bir oyun.
PAYDAY 2 Steam Fiyatı, %377 Zamla 105 TL'ye Yükseldi
Serinin 3. oyunu PAYDAY 3'ün de çıkışına giderek yaklaştığımız bu dönemde Starbreeze ekibi PAYDAY 2'nin Steam fiyatında tam %377'lik bir zamma gitti.
İndirimsiz hâli 22 TL'den satılan PAYDAY 2'nin zam sonrası fiyatı 105 TL'ye yükselirken, oyunun ek paket fiyatları bu zamdan etkilenmedi.
Payday 3'ün Oynanış Videosu Sızdırıldı
Oyunseverler tarafından merakla beklenen Payday 3 hakkında bugün sevindirici bir haber ortaya çıktı. Vietnamlı bir içerik oluşturucu tarafından paylaşılan 18 dakikalık oynanış videosu oyun dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.
Peki siz serinin yeni oyunu PAYDAY 3'ü bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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