PAYDAY 2'ye %377 Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı!

PAYDAY 3'ün çıkışı giderek yaklaşırken serinin yapımcı ekibi Starbreeze, PAYDAY 2'nin Steam fiyatını zamladı.

Daha önce pek çok indirim döneminde 2 TL gibi cüzi miktarlara satılan PAYDAY 2, gerek ülkemizde gerek dünyada oldukça popüler bir oyun.

PAYDAY 2 Steam Fiyatı, %377 Zamla 105 TL'ye Yükseldi

Serinin 3. oyunu PAYDAY 3'ün de çıkışına giderek yaklaştığımız bu dönemde Starbreeze ekibi PAYDAY 2'nin Steam fiyatında tam %377'lik bir zamma gitti.

İndirimsiz hâli 22 TL'den satılan PAYDAY 2'nin zam sonrası fiyatı 105 TL'ye yükselirken, oyunun ek paket fiyatları bu zamdan etkilenmedi.

Peki siz serinin yeni oyunu PAYDAY 3'ü bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.