Payday 3'ün Oynanış Videosu Sızdırıldı

Oyunseverler tarafından merakla beklenen Payday 3 hakkında bugün sevindirici bir haber ortaya çıktı. Vietnamlı bir içerik oluşturucu tarafından paylaşılan 18 dakikalık oynanış videosu oyun dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Payday 3 Hakkında Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Herhangi bir editin yapılmadığı videoda Payday 3’e dair çeşitli ayrıntılar göze çarpıyor. Videoda bir banka soygunu gerçekleştirmeye çalışan oyuncu insanlarla canlı olarak İngilizce konuşuyor ve giderken soruları yanıtlıyor.

Yayıncının oynadığı 18 dakika içerisinde geniş bir silah seçeneği, ağır silahlı polis güçleriyle çaresiz bir çatışma ve serinin klasik silahı yüksek oktanlı silah oyunu görüyoruz. İçerik üreticisi, videoda klasik velayet özelliğinin geri döndüğünü anlatıyor.

Oyun hakkında bilgiler veren yayıncı lansmandan sonra sekiz yükseklik planlandığından bahsediyor ve Payday 2'nin 'on sekiz soygunu' olduğunu belirterek, daha fazlasının ekleneceğine atıfta bulunuyor.

Genel olarak bakacak olursak klasik bir Payday oyunu üzerine küçük eklemeler yapılacağına benziyor. Oyun tutkunlarının merakla beklediği Payday 3 21 Eylül’de piyasaya sürülecek.