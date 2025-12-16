PayPal, Banka Oluyor! Türkiye'ye Geri Döner mi?

Dünyanın dört bir yanında kullanılan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, resmen banka oluyor. Şirket, kendi bankasını kurmak için başvuru yaptı. Peki bundan sonra ne olacak, popüler hizmet Türkiye'ye geri dönecek mi?

"PayPal Bank" Kuruluyor

PayPal, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi bankasını kurmak için yetkili kurumlara başvurduğunu duyurdu. Utah Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na gerekli belgeleri sunan firma, endüstriyel kredi bankası statüsü ile faaliyet göstermek istiyor. Bu tür bankalar ise çoğunlukla kredi verme ve mevduat toplama gibi hizmetlere odaklanıyor.

PayPal’ın bu adımıyla ulaşmak istediği temel hedef ise ABD’de faaliyet gösteren küçük işletmelere sağladığı kredi hizmetlerini daha kapsamlı hale getirmek. Ayrıca şirket banka lisansı alarak mevcut sistemde bağlı olduğu üçüncü taraf finans kuruluşlarına olan ihtiyacını büyük ölçüde azaltmayı planlıyor.

Bu da PayPal’ın finansal operasyonlarında daha bağımsız hareket edebilmesinin önünü açacak. Bu sayede hem maliyetlerin düşmesi hem de kredi başvurularının daha kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Nitekim firma CEO'su da küçük işletmelerin finansmana erişim konusundaki sorunlarını sıkça vurguluyor.

Bankanın Başkanı Belli Oldu

PayPal Bank henüz resmi olarak kurulmasa da başkanı belli oldu. Bankacılık ve ticari kredi alanında 20 yılı aşkına tecrübeye sahip Mana McNeill, bu göreve geldi. Kendisi daha önce Japon otomobiv devi Toyota'da önemli bir konumdaydı.

PayPal, Türkiye'ye Geri Döner mi?

2016 yılında ülkemizde faaliyetlerini sona erdiren PayPal, ülkemizde önemli bir boşluk yaratıyor. Bunun nedeni ise özellikle farklı ülkelerdeki hesaplar arasında hızlı ve kolay para transferi imkânı sunmasıydı. PayPal’ın Türkiye’den ayrılmasının arkasında ise BDDK’nın talep ettiği lisans alma ve kullanıcı verilerinin Türkiye’de tutulması şartlarını kabul etmemesi bulunuyor.

Şirketin ABD’de banka kurma girişimi daha kurumsal bir yapıya geçme ve düzenlemelere uyum sağlama isteğini ortaya koysa da bu adım Türkiye açısından tabloyu değiştirmiyor. Sonuç olarak PayPal'ın BDDK’nın istediği koşulları yerine getirmediği sürece ülkemize yeniden dönmesi pek mümkün görünmüyor.