PayPal ve Apple Pay'in Önü Açıldı: Yeni Yasa Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan karar, Türkiye'de PayPal ve Apple Pay kullanımlarına ilişkin önemli bir gelişme yaşanmasını sağladı. Bilindiği üzere PayPal, Türkiye'de uzun bir süredir kullanılamıyor.

iPhone'larda bulunan NFC tabanlı ödeme hizmeti Apple Pay de başta olmak üzere X, Instagram ve YouTube gibi popüler uygulamaları yakından ilgilendiren yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonra hem PayPal hem de Apple Pay için Türkiye'de tüm engeller oradan kalkabilir.

PayPal ile Ödeme Seçeneği Geri mi Dönüyor?

Özellikle regülasyona tabi sektörlerde kişisel verilerin ülke sınırları içindeki bir veri merkezinde bulunması durumu dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan Madde 34’e göre değişiyor. Artık kişisel veriler yeterlilik koşulları dahilinde yurtdışına aktarılabilir. Cloud kullanımını ve… pic.twitter.com/Qp9dIBCCW7 — ./Altuğ (@AltugAkgul) March 12, 2024

Resmi Gazete'de yayınlanan 6689 sayılı KVKK'nın 9. maddesinde gelişmiş ödeme sistemleri ve yurt dışı merkezli şirketler için önemli bir değişiklik yapıldı. Artık yurt dışında kurulmuş ve globale hizmet veren şirketler, kişisel veriler için yeterlilik koşulları sağlandığında yurt dışına aktarılabilecek.

Bu şirketlere en büyük örnek olarak da Meta, Paypal, X ve Apple Pay gösterilebilir. Bahsi geçen değişikliğin devreye girebilmesi için belirli yeterliliklerin karşılanması gerekecek.

Dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan bir ödeme sistemi olan PayPal ve temassız ödeme yöntemlerinden biri olan ve iPhone'larda kullanılan Apple Pay, BDDK'nın uygun bulmamasıyla birlikte kişisel veri noktasında hiçbir verisini Türkiye'de tutmak istemiyordu.