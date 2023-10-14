PC Oyuncuları İçin PlayStation Kupaları Geliyor!
Sony, yakında PC'de yayınladığı PlayStation oyunlarına kupa desteği getirebilir. İşte bugün ortaya çıkan gelişmeye yönelik detaylar!
Sony yakında oyunlarının PC sürümlerine tıpkı PlayStation konsollarında olduğu gibi kupalar ekleyebilir.
True Trophies'in belirttiğine PC'de bulunan PlayStation 5 oyunlarını yakında PlayStation kupalarını destekleyecek ve PC oyuncularının hangi platformu kullandıklarına bakılmaksızın bronz, gümüş, altın ve platin kupalar almalarını sağlayacak.
True Trophies'e göre kısa süre önce "PSPC" adlı yeni bir platform, sadece "Trophy Set" başlıklı yeni bir kupa listesiyle birlikte ortaya çıktı. Bu spesifik bir oyuna odaklanmıyor ancak True Trophies ekibi listenin "PlayStation 5'ten ayrı yeni bir platforma" atıfta bulunduğuna inanıyor.
Söylenti: PSN Hesapları PC'de de Kullanılabilir
Raporda ayrıca PSN hesaplarının PC'deki PlayStation oyunlarında kullanılabileceğini yani gidişatların çapraz şekilde tutulabileceğini belirtiyor.
Sony'nin PC'deki oyun kütüphanesi fazlasıyla arttığından bu raporun gerçeğe dönüşmesi oldukça muhtemel.
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