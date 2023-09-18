PC Oyunları Yakında Xbox'ın Bulut Hizmetine Gelebilir!

Bildiğiniz üzere Microsoft, kullanıcılarına hâlihazırda Xbox Cloud Gaming üzerinden bulut oyun deneyimini sunuyor. Ancak bu sistemde yalnızca Xbox için çıkan oyunlar bulunuyor. Yeni gelen habere göre Microsoft, PC oyunlarını bulut üzerinden sunmak için yeni bir alternatif arıyor.

Buna göre şirket yakında PC oyunlarını Xbox'ın bulut hizmetine getirebilir. Şu an Xbox Cloud Gaming sunucularında direkt olarak Xbox Series X kullanan şirketin bunu nasıl yapacağı merak edildi.

Oyunlar Microsoft Azure Yoluyla Taşınabilir!

PC oyunları, Microsoft'un bulut platform hizmeti olan Azure yoluyla taşınabilir. Bu haberin Microsoft ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasında Activision satın alımıyla ilgili gerçekleştirilen davadan alındığı öğrenildi.

Şirket içi e-postalarda yer alan yazışmalarda Microsoft’un, Azure sunucularından yararlanarak PC oyunlarını buluta taşımayı hedeflediği görülüyor.

Bu e-postların şirket CEO’su Satya Nadella, Xbox Başkanı Phil Spencer, bulut oyun departmanı görevlisi Kareem Choudry’nin arasında geçtiği öğrenildi.

Bulut haberlerinin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği yakın zamanda anlaşılacak. Kullanıcılar bu tür haberlere ümitsiz bakıyor çünkü Microsoft son zamanlarda bulut hizmetiyle ilgili çalışmalarını oldukça azalttı.

Hatta Microsoft daha önce Xbox Cloud Gaming'in mevcut oyun kitaplığını 2022 sonuna kadar destekleyeceğinin sözünü vermişti ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Ayrıca şirket, Xbox Cloud Gaming'in özel bir abonelik sürümünü başlatma planından da vazgeçti.

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