PCIe 5.0 SSD Devasa Hızları Mümkün Kılıyor

SSD genellikle yüksek okuma ve yazma hızları ile tanınır ve bir HDD yerine SSD tercih ettiğinizde, sistemdeki performansın önemli ölçüde iyileştiğine tanıklık edersiniz. Örneğin işletim sisteminiz çok daha hızlı bir şekilde açılır ve oyunlar çok daha kısa bir sürede yüklenir.

Tabii ki hız göreceli bir kavramdır ve buradaki limitler oldukça esnektir: Standart bir oyuncu bilgisayarındaki SSD'ler genellikle 2.000 MB / sn okuma hızları sunar. Bu bakımdan daha kaliteli sistemlerde daha yüksek hızlar mümkün. Örneğin PlayStation 5 modelinde kullanılan SSD 5.500 MB / sn, MacBook Pro 2021 modelinde kullanılan SSD ise 7.400 MB / sn okuma hızına ulaşabiliyor.

Peki, bu sınırların çok daha ötesine ulaşabileceğinizi söyleseydik? Samsung tarafından geliştirilen ilk PCIe 5.0 SSD modelleri, 13.000 MB / sn okuma hızına ulaşabilecek şekilde geliştirildi. Üstelik bu hızlar, önceki nesile nazaran yüzde 30 daha düşük güç tüketimi ile birlikte geliyor.

Samsung, 13.000 MB / sn Okuma Hızına Ulaşabilen PCIe 5.0 SSD ile Karşımıza Çıktı!

PCIe 5.0, 32 GT / s ile PCIe 4.0 ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek bant genişliği sunuyor. Sıralı okuma hızı 13.000 MB / sn seviyesine kadar çıkabilirken, rastgele okuma hızı 2.500K IOPS seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bu, PCIe 4.0 ile kıyaslandığında, sırasıyla 1.9 kat ve 1.7 kat hız artışı anlamına geliyor.

Söz konusu şey sıralı yazma hızı olduğunda 6.600 MB / sn, rastgele yazma hızı olduğunda ise 250K IOPS seviyeleri mümkün hale geliyor. Ayrıca güç tüketimi açısından PCIe 4.0 teknolojisine nazaran yüzde 30 daha verimli bir yapıya sahip olması da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre PCIe 5.0 SSD modelleri şimdilik yalnızca kurumsal müşterilere odaklanacak ve bireysel tüketiciler için satışa sunulmayacak. Yine de ADATA gibi diğer markaların da bu konuda adım attıklarını hatırlatmakta fayda var.