PC'ye Gelecek PlayStation 4 Oyunları Sızdırıldı

Sony cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor gibi görünüyor. Eğer doğru çıkarsa, PC'ye gelecek PlayStation 4 oyunları sızdırılmış olabilir. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Sony, geçtiğimiz nesle kadar Worldwide Studios bünyesindeki stüdyolar tarafından geliştirilmiş olan oyunları PlayStation haricindeki hiçbir platforma çıkartmama yönünde bir stratejisi vardı. Haliyle bu oyunları oynamak için mutlak suretle bir PlayStation konsolu almak durumundaydınız.

Ne var ki geçtiğimiz sene yaşanan sürpriz bir gelişme ile Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, Epic Games Store ve Steam üzerinden de satışa sunulmuştu. Her ne kadar Worldwide Studios Başkanı Herman Hulst PC uyarlamaları için herhangi bir planlarının olmadığını söylemiş olsa da, geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni açıklama ile Days Gone da yakın bir zamanda PC için de satışa sunulacak.

SIE başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile yapılan röportaj sırasında söylenene göre, PC için daha başka PlayStation oyunlarının da yolda olduğunun müjdesi de verilmişti. Peki bu oyunlar hangileri olacak? Japon teknoloji devi şu an için ser verip sır vermiyor ama oyunculara soracak olsanız, hiç şüphesiz ki çoğunluk için Bloodborne hep baş sırada olacak. Bunların yanı sıra Uncharted ve The Last of Us oyunları, God of War (2018) ve Gran Turismo Sport da listede yer alıyor. Yakın bir zaman önce yaşanan bir sızıntı ise yürekleri hoplattı diyebiliriz.

PC'ye Gelecek PlayStation 4 Oyunları Belli Oldu Gibi

CrazyLeaksOnATrain isimli Twitter kullanıcısı, dün yaptığı paylaşım ile PC platformuna gelmesi olası PlayStation oyunlarını listeledi. Buna göre, Bloodborne, Ghost of Tsushima, God of War ve Uncharted koleksiyonu (muhtemelen PS3 için çıkan oyunların yenilenmiş sürümleri) PC için de satışa sunulacak.

that slate of Sony games for pc will be fun



Bloodborne



uncharted collection



ghost of Tsushima



god of war — CrazyLeaksOnATrain (@CrazyLeaksTrain) March 4, 2021

Her ne kadar bu paylaşım şimdilik bir söylentiden öteye geçemeyecek olsa da bahsi geçen CrazyLeaksOnATrain isimli Twitter kullanıcısı, daha önceden Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Nioh 2 oyunları ve Kingdom Hearts serisinin PC versiyonları ve Ninja Gaiden Trilogy Remastered’ı resmi duyurularından önce sızdırmıştı. Haliyle hafiften de olsa şimdiden heyecanlanmaya başlayabiliriz gibi. Ancak yine de Sony cephesinden gelecek olan resmi duyuruyu beklemekte fayda var.

Açıkçası listedeki oyunları her oyuncunun oynaması gerektiğini düşündüğümüz için, bu elbette muazzam bir haber. Zaten SIE başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan da bünyelerindeki oyunları daha fazla kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.