SIE Bend Studios tarafından geliştirilen Days Gone, yakın bir zamanda PC için de satışa sunulacak. Peki bilgisayarınız bu oyunu kaldırmaya yetecek mi? Bu haberimizde bu sorunuza bir cevap bulabileceksiniz. Bugün yapılan açıklama ile Days Gone sistem gereksinimleri açıklandı.

Hatırlayacağınız üzere dün bizleri bir hayli sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Bilhassa Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun PC’ye çıkışının ardından dedikodularını duyduğumuz Days Gone, GQ tarafından SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile yapılan röportaj sırasında PC için duyurulmuştu. Hatta PlayStation platformuna özel daha başka oyunların da geleceğini öğrenmiştik.

Bu duyurunun üzerinden fazla zaman geçmeden, Days Gone oyununun Steam sayfası açıldı ve ilk detaylar bizlerle paylaşıldı. Bu detayların arasında resmi sistem gereksinimleri, ilk ekran görüntüleri, PC versiyonu teknik detayları ve oyun ile ilgili bilgiler bulunuyor.

Açık dünya aksiyon oyunu olan Days Gone, bizlere Deacon St. John karakterinin başından geçenleri anlatacak. Yaşanan küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar (Freakers) adı verilen farklı bir türe dönüşüyor. Başıboş ve ödül avcısı olan Deacon, hayatta kalmak için çabalarken, öldüğünü zannettiği eşinin hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise onu bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Days Gone Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Dün gerçekleştirilen duyurunun ardından, elbette birçok kişi bilgisayarının bu oyunu kaldırıp kaldıramayacağını merak etmeye başlamıştı. Açılan Steam sayfasında belirtilenlere göre Days Gone, en aşağı Core i5-2500K veya FX 6300 işlemcili, 8 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartlı bir bilgisayarda rahat bir şekilde çalışacak. En düşük ve önerilen sistem gereksinimleri detaylarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core [email protected] veya AMD FX [email protected]

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core [email protected] veya Ryzen 5 [email protected]

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Son olarak, SIE Bend Studio tarafından geliştirilmiş olan oyunun PC versiyonunda, çok geniş ekran desteği sunulacak olmasının yanı sıra kare hızı kilidi olmayacak ve arttırılmış detay seviyesi, görüş alanı ve bitki örtüsü çizim mesafesi bulunacak.