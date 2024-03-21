Peaky Blinders Filmiyle İlgili Yeni Gelişme: Cillian Murphy Filmde Yer Alacak mı?

Yapımcı Steven Knight, Cillian Murphy'nin yaklaşan Peaky Blinders filminde rol alacağını açıkladı. Çekimlerine Eylül ayında Birmingham'daki Digbeth Loc Stüdyoları'nda başlanacak olan film, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçecek.

BBC'de yayınlanan yeni dizisi This Town'ın galasında BirminghamWorld'e konuşan Steven Knight, İrlandalı aktörün Brummie gangsteri Tommy Shelby rolünü yeniden canlandıracağını doğruladı.

Cillian Murphy, Tommy Shelby Karakterine Bir Kez Daha Hayat Verecek

Steven Knight, gelen sorular üzerine Peaky Blinders hayranlarına müjdeyi "Murphy kesinlikle geri dönüyor. Eylül'de çekimlere başlıyoruz." ifadeleriyle verdi.

Esasında Cillian Murphy, Peaky Blinders filmine kapılarını kapatmamıştı. Bu ayın başlarında Irish Star'a verdiği demeçte projeye duyduğu heyecanı paylaşan ünlü aktör, "Her zaman söylediğim gibi, Knight olağanüstü bir yazar olduğu için ortaya koyabileceğinden emin olduğum bir senaryo koyarsa, ben de onunla birlikte olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Steven Knight ayrıca filmin oyuncu kadrosunu da tanıtarak altıncı sezon karakterlerinden bazılarının filmde yer alacağını öne sürdü. Netflix'in ayrıca ödüllü diziden Shelby ailesinin Boston operasyonlarını takip edecek iki yan dizi ve orijinal dizide Helen McCrory tarafından canlandırılan genç Polly Gray'in hayatını konu alan bir yan dizi daha geliştirdiği bildiriliyor.

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