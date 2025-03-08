Cillian Murphy'nin Peaky Blinders Filmini Bekleyenlere Müjde

Thomas Shelby'nin hikayesi film oluyor! Netflix'te yayınlanacak olan Peaky Blinders filmi The Immortal Man için gelen bilgiler; filmin yalnızca Netflix'te değil sinemalarda da boy göstereceğini vurguluyor.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, The Playlist'e verdiği röportajda, filmin mutlaka sinemada izlenmesi gerektiğini söyleyerek iddiayı resmen kanıtlamış oldu.

Knight'a göre Peaky Blinders hiçbir zaman büyük bir pazarlama kampanyasıyla öne çıkmadı. İnsanlar onu kendileri keşfetti ve birbirlerine anlatarak büyüttü. Dizinin hayranları tartışmalarını her daim sanal ortamlarda gerçekleştiriyordu. Knight konuya ilişkin şöyle diyor:

Hayranlarımız diziyi hep sanal ortamda tartıştı ama şimdi bu filmi hep birlikte, aynı salonda, büyük bir ekranda izlemelerini istiyorum.

Knight, filmin sinemalarda gösterileceğini Netflix'in henüz duyurmadığını ama kendisinin bu açıklamayı yaptığını söyledi. Yani ortada Netflix tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Knight, geçtiğimiz ocak ayında dizinin devam edeceğini ağzından kaçırmıştı. Spin-off projelerinin yolda olduğu söylense de henüz detaylar netlik kazanmadı.

The Immortal Man Kadrosu

Cillian Murphy'nin efsanevi karakteri Tommy Shelby, filmde geri dönerken bazı tanıdık yüzler de ekibe katılıyor: