Yeni AirTag Tanıtıldı: Tüm Özellikleri ve Fiyatı Burada!

Apple, eşya takip cihazı pazarını domine eden AirTag modelinin yeni versiyonunu resmi olarak tanıttı. İlk olarak 2021 yılında piyasaya sürülen cihazın yeni versiyonu selefine göre daha uzun menzil mesafesi ve yüksek ses seviyesi sunuyor. İşte Yeni AirTag modelinin özellikleri ve fiyatı!

Yeni AirTag Neler Sunuyor?

Çip: 2. Nesil Ultra Geniş Bant Çipi

2. Nesil Ultra Geniş Bant Çipi Menzil Kapasitesi: %50 daha geniş "Hassas Bulma" ve geliştirilmiş genel Bluetooth menzili

%50 daha geniş "Hassas Bulma" ve geliştirilmiş genel Bluetooth menzili Ses Performansı: %50 daha yüksek hoparlör sesi

%50 daha yüksek hoparlör sesi Akıllı Saat Uyumluluğu: Apple Watch Series 9 ve 11, Apple Watch Ultra 2 ve 3

Apple Watch Series 9 ve 11, Apple Watch Ultra 2 ve 3 Akıllı Telefon Uyumluluğu: iPhone 17 serisi, iPhone Air ve geriye dönük iOS destekli cihazlar

iPhone 17 serisi, iPhone Air ve geriye dönük iOS destekli cihazlar Özel Entegrasyonlar: 50 hava yolu şirketiyle bagaj takibi ve 3. şahıslarla Konum Paylaşma desteği

Yeni takip cihazı iPhone 17 serisi ve Apple Watch Series 11 gibi üst düzey cihazlarda da kullanılan ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipinden güç alıyor. Söz konusu çip cihazın selefine göre yüzde oranında daha doğru konum tespit etmesini sağlıyor.

Bununla birlikte Apple yeni modelin hoparlör sesini de artırdığını belirtiyor. Bu sayede AirTag'in çıkardığı uyarı sesi artık eskiye kıyasla tam yüzde 50 oranında daha uzak mesafeden duyulabiliyor. Ayrıca yenilenen Bluetooth çipi sayesinde kullanıcılar görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirimlerle doğrudan hedefe yönlendirilebiliyor.

İkinci nesil AirTag iOS'un sevilen "Eşya Konumu Paylaşma" özelliğiyle de tam entegre çalışıyor. Böylelikle cihazınızın konumunu geçici olarak ailenizle veya üçüncü taraflarla paylaşabiliyorsunuz. Mevcut özellik kapsamında Apple'ın 50 farklı hava yolu şirketiyle bagaj takibi konusunda resmi bir anlaşma imzaladığını da belirtelim.

Fiyatı Ne Kadar?

İlk versiyon ile aynı fiyat etiketine sahip olan Yeni AirTag modeli apple.com ve Apple Store üzerinden satışa sunuldu. İki farklı adet seçeneği ile birlikte gelen cihazın Türkiye fiyatı şu şekilde:

Tekli Paket: 1.599 TL

1.599 TL Dörtlü Paket: 5.499 TL

Peki siz yeni AirTag 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.