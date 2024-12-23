Pegasus Casus Yazılım Skandalında NSO Group’a İbretlik Ceza

5 yıldır haklı davasını sürdüren Meta’nın WhatsApp üzerinden açtığı dava nihayet sonuçlandı. Bu kapsamda; 1.400 kullanıcıya yönelik siber saldırılardan Pegasus’un geliştiricisi NSO Group sorumlu bulundu. Bu olay, gazetecilerden aktivistlere ve politikacılara kadar birçok hassas hedefin hacklenmesiyle gündeme gelmişti.

Nasıl Bu Noktaya Gelindi?

WhatsApp, NSO Group’a 2019 yılında dava açtığından beri gündemde olan olaylar kötü yönde büyümeyi sürdürüyor. Yapılan araştırmalar, Pegasus yazılımının çok sayıda kullanıcının telefonunu hacklemek için kullanıldığını ortaya çıkardı. Hedeflerin arasında aktivistler, gazeteciler ve devlet yetkilileri bulunuyor.

Mahkeme, Computer Fraud and Abuse Act (Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Yasası) ve California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act çerçevesinde NSO Group’u suçlu buldu.

Ek olarak şirketin WhatsApp ile yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğine de karar verildi. Şu anda dava sadece tazminat miktarının belirlenmesi aşamasına ilerliyor.

NSO Group kendini, kullanıcılarının ulusal güvenlik ve suçlarla mücadele için Pegasus’u kullandığı iddiasıyla savunurken mahkeme bu argümanı reddetti.

WhatsApp’tan Zafer Mesajı

WhatsApp başkanı Will Cathcart, bu zaferi şöyle yorumladı:

Beş yıldır bu davayı kazanmak için çabaladık, çünkü spyware şirketlerinin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanamayacağını ve yasa dışı eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, mahremiyet adına kazandığımız büyük bir zafer.

Davanın kararının ardından NSO Group’tan bir açıklama gelmedi. Ancak bu kararın, casus yazılım endüstrisi üzerinde ciddi etkiler yaratacağını şimdiden görür gibiyiz.