Pegasus Hava Yolları'nda Veri Sızıntısı Gerçekleşti
KVVK tarafından yapılan açıklamayla Pegasus Hava Yolları'nda veri sızıntısı gerçekleştiği ortaya çıktı. İşte sızıntıya dair tüm detaylar!
Türkiye'nin en popüler hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları'nın çalışan verilerinin kötü niyetli kişi veya kişilere sızdırıldığı açıklandı. Konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVVK web sitesi üzerinden açıklama yapıldı.
Ardı arkası kesilmeyen veri sızıntılarına bir yenisi de bugün eklendi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan veri sızıntılarının şimdiki durağı ise Pegasus Hava Yolları oldu. En son Baydöner'den 500.000 kişinin kullanıcı verisinin sızdırıldığını öğrenmiştik. Bugün ise KVVK'nın yapmış olduğu açıklama, Pegasus Hava Yolları pilot ve kabin ekibindeki çalışanların kişisel bilgilerinin çalındığına işaret ediyor.
Pilot ve kabin ekibinin fotoğraf ve imza gibi önemli bilgilerinin sızdırılmasının yanı sıra, ad, soyad, telefon numarası, geçmiş uçuş bilgileri bilgiler de sızdırılan veriler arasında. KVVK'nın açıklamasına göre bu veri sızıntısı 21 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında yaşanırken, veri sızıntısına neden olan güvenlik açığı 24 Mart tarihinde Pegasus yetkilileri tarafından giderildi. KVVK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:
KVVK Pegasus Hava Yolları Veri Sızıntısı Açıklaması
- Veri sorumlusu tarafından istihdam edilen uçuş ekiplerinin uçuş planlamalarının yapılması ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan servisin tarayıcı listeleme özelliğinin açık olması sebebi ile sistemlere yetkisiz erişim söz konusu olduğu,
- 21.03.2022 tarihinde söz konusu sistemde bulunan ve açık olduğu tespit edilen browser listening (tarayıcı listeleme) özelliğinin 24.03.2022 tarihinde kapatılarak güvenlik açığının giderildiği,
- İhlalin ise daha sonra bilgi güvenliği istihbarat servisleri izleme araçları üzerinden 31.05.2022 tarihinde tespit edildiği, ayrıca sosyal medya hesapları ve bazı internet sitelerinde, konu hakkında yetkisiz erişim yapan kişilerce kendilerini tanıtıcı metinler yayımlandığı,
- Yetkisiz erişim sağlayan üçüncü kişilerin paylaşımları üzerine, kendileri ile iletişime geçilerek, erişilen kişisel verilerin imha edilmesinin talep edildiği;
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve lokasyon kategorileri dahilinde; pilot ve kabin ekibi çalışanlarının adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, unvanı, geçmiş tarihlerde yapmış oldukları uçuş bilgileri, uçuş lokasyonları ile bu çalışanların bir kısmının fotoğraf ve imza görselleri olduğu,
- Veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği ve bu konuda çalışmaların devam ettiği
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.06.2022 tarih ve 2022/569 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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