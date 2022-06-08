Pegasus Hava Yolları'nda Veri Sızıntısı Gerçekleşti

Türkiye'nin en popüler hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus Hava Yolları'nın çalışan verilerinin kötü niyetli kişi veya kişilere sızdırıldığı açıklandı. Konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVVK web sitesi üzerinden açıklama yapıldı.

Ardı arkası kesilmeyen veri sızıntılarına bir yenisi de bugün eklendi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan veri sızıntılarının şimdiki durağı ise Pegasus Hava Yolları oldu. En son Baydöner'den 500.000 kişinin kullanıcı verisinin sızdırıldığını öğrenmiştik. Bugün ise KVVK'nın yapmış olduğu açıklama, Pegasus Hava Yolları pilot ve kabin ekibindeki çalışanların kişisel bilgilerinin çalındığına işaret ediyor.

Pilot ve kabin ekibinin fotoğraf ve imza gibi önemli bilgilerinin sızdırılmasının yanı sıra, ad, soyad, telefon numarası, geçmiş uçuş bilgileri bilgiler de sızdırılan veriler arasında. KVVK'nın açıklamasına göre bu veri sızıntısı 21 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında yaşanırken, veri sızıntısına neden olan güvenlik açığı 24 Mart tarihinde Pegasus yetkilileri tarafından giderildi. KVVK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

KVVK Pegasus Hava Yolları Veri Sızıntısı Açıklaması