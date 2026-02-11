Otobüs Bileti Parasına Yurt Dışı Uçak Bileti: Pegasus 9 Euro Kampanyası Başladı!

Bahar ve yaz tatili için erken planlamalar başlarken yurt dışına gitmek isteyen kullanıcılar uçak bileti araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Pegasus 9 euro yurt dışu uçak bileti kampanyasını tekrar başlattı. Sınırlı sayıdaki biletleri alan kullanıcılar belirlenen Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine 9 euro + vergiler gibi oldukça uygun fiyatlara uçabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Pegasus Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası Başladı!

Türkiye'nin öncü havayolu şirketleri arasında yer alan Pegasus yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde yurt dışı tatili yapmak isteyen tüketiciler oldukça uygun fiyatlara pek çok farklı destinasyona gitme şansına sahip olabilecek. Sınırlı sayıdaki kampanya doğrultusunda pek çok Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkesine gitmek mümkün.

11 Şubat ve 12 Şubat 2026 saat 23.59’a kadar geçerli olan kampanya kapsamında satın alınan biletler 29 Mart – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Bahsi geçen tarihler arasında toplamda 100 bin koltuk için yapılan kampanya kapsamında pek çok Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu destinasyonuna uçma imkanına sahip olabileceksiniz.

Bu noktada Pegasus belirtilen tarihlerde alınan biletler için 9 euro + vergiler olarak ücretleri sabitledi. Kampanya kapsamında bilet satın alan kullanıcılar Pegasus'un temel uçuş paketini satın almış olacak. Temel uçuş paketi kapsamında yolculara yalnızca uçuş hakkı ile birlikte maksimum 40x30x15 cm ölçülerinde ve 3 kilogramı geçmeyen bir adet koltuk altı çantası taşıma izni sunuluyor; kabin bagajı, kayıtlı bagaj, koltuk seçimi gibi diğer ek hizmetler ise bu pakete dahil olmayıp ayrıca ücretlendiriliyor.

Pegasus'un yurt dışı bilet kampanyalarındaki en popüler rotaları arasında İstanbul çıkışlı Roma, Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi Avrupa’nın yoğun talep gören şehirleri öne çıkarken; Balkan hattında Belgrad ve Saraybosna, Orta Doğu tarafında ise Dubai ve Doha gibi destinasyonlar dikkat çekiyor. Özellikle bahar dönemine denk gelen seyahat tarihleri nedeniyle Roma ve Paris gibi turistik merkezlerin hızlı şekilde dolması bekleniyor.

Bu nedenle kampanya kapsamında kampanyalı fiyatları yakalamak isteyen yolcuların erken rezervasyon yapması önem taşıyor. Ayrıntılı bilgi ve bilet satın almak için buraya tıklayarak Pegasus mobil uygulamasını indirebilir veya Pegasus resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...