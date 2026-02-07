İstanbul Havalimanı 2. Sırada! Avrupa'nın En Yoğun Havalimanları!

Türkiye ve dünyadaki havalimanları yoğunluklarına göre sıralandı. Bu kapsamda dünyanın en yoğun havalimanları belirlenirken Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul Havalimanı'da listenin ilk sıralarında yerini aldı. Peki 1. sıradaki havalimanı hangisi? Listede hangi havalimanları yer alıyor? İşte Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesi ve detayları...

Avrupa’nın En Yoğun Havalimanları Hangileri?

Avrupa ve dünya genelindeki irili ufaklı pek çok havalimanı aslında dünyanın taşımacılık yükünü önemli ölçüde sırtlıyor. Zira sadece karayolu veya denizyolu ile ulaşımı deniyor olsaydık muhtemelen pek çok üretim ve yaşamsal faaliyet durma noktasına gelirdi. Tabi tüm bu operasyonel yükleri kaldıran asıl merkezler havalimanları oluyor. Bu noktada kargo taşımacılığından yolcu taşımacılığına ve hatta askeri amaçlara hizmet eden havalimanları sürekli değişen şartlara uyum sağlayarak tam kapasite hizmet veriyor.

Bu noktada dünyanın en yoğun havalimanları listesinde ilk sırada London Heathrow Airport yer alıyor. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan London Heathrow aslında çevresindeki diğer havalimanları ile sürekli olarak etkileşim halinde. Bu sayede aktarmalı uçuşların devamlılığını sağlarken kıtalararası yolculuk yapanlar için de vazgeçilmez bir uğrak noktası oluyor.

İkinci sırada ise İstanbul Havalimanı yer alıyor. Türkiye'nin de en büyük ve yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı 81 ilin ortak buluşma noktası olurken Asya ve Avrupa arasında seyehat eden yolcuların da uğrak noktası oluyor. Ayrıca içerisindeki sayısız lounge, alışveriş merkezi ve hizmet noktaları ile yolcuların konaklama da yapabildikleri havalimanları arasında yer alıyor.

Üçüncü sırada ise Paris, Charles de Gaulle Havalimanı yer alıyor. Yurtdışı tatili denince akla ilk gelen destinasyonlardan biri olan Paris sadece turistik amaçlı değil özellikle uzak mesafelere yapılan uçuşlar için de bir uğrak noktası. Zira Avrupa'daki en uzun uçuşlardan bazılarına Paris Charles de Gaulle Havalimanı ev sahipliği yapmakta.

Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesi tam hali ise şu şekilde:

London Heathrow Airport

İstanbul Havalimanı

Paris Charles de Gaulle Airport

Amsterdam Schiphol Airport

Madrid-Barajas Airport

Frankfurt Airport

Barcelona El Prat Airport

Rome Fiumicino Airport

Munich Airport

Sheremetyevo International Airport

