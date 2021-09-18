15 Yaşındaki Genç, Penisine USB Kablo Soktu

Penisine USB kablo soktu. İngiltere'de yaşayan bir genç, penis boyunu ölçmek için USB kabloyu kullanmak istedi. Ancak deney, kablonun üretrasına takılmasıyla sonuçlandıktan sonra ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu komik durum, hem bilim dünyasında hem de sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Yanlış giden cinsel bir deney, penisinden düğümlenmiş USB kabloyu çıkarmak için karmaşık bir ameliyata ihtiyaç duyan genci hastaneye kaldırdı.

Adı açıklanmayan çocuk, doktorlara cinsel meraktan dolayı penisinin uzunluğunu ölçmek istediğini ve kabloyu vücuduna doğru sokmaya başladığını itiraf etti. 15 yaşındaki genç, ölçüm için cetvel kullanmak yerine, düğümlenmiş ve her iki ucu da sıkışmış olan kabloyu tercih etti.

Penisine USB kablo sokunca ameliyatlık oldu

Doktorların Urology Case Reports dergisinde yer verdiği bu cinsel deney, hastane doktorlarının düğümün konumu nedeniyle özel aletler kullanarak kabloyu çıkarmaya çalıştığı "zorlu" bir ameliyata yol açtı. Cerrahlar kabloyu çıkarmak için cinsel organlar ve anüs arasındaki bir alan olan bulbospongiosus kasını uzunlamasına kestiler.

Londra Üniversite Koleji Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri, düğümlenmiş kabloyu kesilen bölgenin içinden çıkarmayı başardı ve ardından kablonun geri kalanından ayırdı. Düğümlenmiş kablo çıkarıldıktan sonra, kalan iki kablo parçası da penis açıklığından dışarı çekildi.

Urology Case Reports dergisindeki ayrıntıya göre, genç çocuğun ameliyat sonrası iyileşmesinde herhangi bir komplikasyon görülmedi ve ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Özellikle genç erkekler arasında popüler hale gelen bu tarz vakalar nadir olmakla birlikte, bir takım yan etkiler yaratabilir ve test eden kişilerin iç organlarına kalıcı zarar verebilir.

Androlog Amr Raheem Daily Mail'e verdiği demeçte, kişinin özel bölgelerine yabancı cisim sokmanın idrar yolu enfeksiyonlarından üretra yaralanmalarına kadar bir dizi komplikasyona yol açabileceğini söyledi.

15 yaşındaki birinin neden bu tür bir ölçüm yöntemini denediği belli değil, ancak uzmanlar bunun genellikle "cinsel meraktan, sarhoşluk sonrası cinsel uygulamadan ve şizoaffektif ve bipolar kişilik bozuklukları gibi zihinsel bozukluklardan" kaynaklandığını söylüyor.

Amr Raheem açıklamasında, "Hasta genç, zinde ve sağlıklı bir ergendi, hiçbir akıl sağlığı bozukluğuna sahip değildi" ifadelerini kullandı. Raheem, sosyal medya kaynaklı yanlış bilginin yayılmasının daha kolay hale geldiğini de ekledi