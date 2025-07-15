Adı Yeni Yeni Duyulmaya Başlayan Küçük Şirket Google'a Meydan Okudu

İnternetin neredeyse en başından bu günlere kadar var olup kendini geliştiren Google'ın sektörde bir tekel haline geldiği, zaman zaman tartışmalara ve dahi davalara konu oluyor.

Bazı şirketler, Google'ın tekelini bitirmek için devasa ortaklıklara değil, zamana ve özgün gelişime ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Onlardan bir tanesi de hemen hemen yeni bir giriş olarak adlandırılabilecek Perplexity AI.

İsmi genelde Samsung, Meta ve Apple gibi şirketlerle anılan Perplexity; bu üç şirketle görüşme halindeydi. Meta ve Samsung, şirketin yarısını satın almak için talepte bulunurken Apple, yapay zekâ destekli Siri asistanının geleceği için Perplexity ile anlaşmaya çalışıyor.

Ancak görünen o ki şirketin gözü başka yerlerde.

Küçük Şirketler Google'a Karşı Kazanabilir Mi?

Perplexity'nin kurucu ortağı ve CEO’su Aravind Srinivas, CNBC kanalındaki DB Live podcast programında dikkat çeken açıklamalara imzasını attı. Srinivas, büyük teknoloji şirketlerinden teklif gelse dahi yollarına bağımsız devam edeceklerini söylüyor ve şunları ekliyor:

Google arama, Chrome, Assistant, Gemini ve Workspace ile bir dijital tekel olmuş. Biz bu düzeni kırmak için yola çıktık. Biz çıkıp denemezsek başka kimse denemeyecek.

Srivinas, Apple'ın şirketi satın almaya yakın olduğu söylentilerini de yalanladı. Söylediğine göre Apple yöneticileri, Perplexity şirketinden övgüyle bahsetmiş ama herhangi bir satın alma hamlesi doğrulanmamış. Şirket şu an 14 milyar dolarlık yeni bir değerlemeyle yatırım arayışında.

Google, Windsurf Ekibini Bünyesine Kattı

Yapay zekâ start-up şirketleri, genelde büyümeye başladıkları anda büyük bir şirketin himayesi altına girer. Perplexity; Google'ın Windsurf, Microsoft'un Inflection AI ekibini bünyesine katmasından örnek vererek onlar gibi olmayacaklarını söyledi. Srinivas, "güçlü tekelci" yapısına karşı durduklarını sürekli olarak vurguluyor ve hedeflerinin bağımsız kalmak olduğunu söylüyor.

Yani Meta, Samsung ve Apple devlerinin Perplexity'i satın alma ihtimali de böylece silinmiş oluyor. Öte yandan, bir start-up şirketi olan Perplexity'nin hangi yollara başvurarak Google'a alternatif yaratacağı bir merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.