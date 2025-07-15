Ne LinkedIn Ne Sosyal Medya: Artık İş Bulmak İçin Minecraft Kullanıyor

Dijital çağda oyun oynamak sadece vakit geçirmekle ilgili değil. Artık oyunların bile bir ağırlığı var ve eğlence faktöründen çok daha fazlasını sunmayı amaçlıyorlar. Özellikle yaratıcı, oyunculara kendi dünyalarını yaratmasına olanak veren düşünce ve hayal gücü ağırlıklı oyunların kariyer fırsatı kapılarını ardı ardına açması, günümüzde çok da hayret edilecek bir şey değil.

Bu oyunlardan bir tanesi 2011'de çıkan Minecraft.

Minecraft 14 senede 300 milyondan fazla kopya sattı. Sadece eğlence aracı değil, içerik üreticilerinin en eğlenceli uğrak noktası haline geldi. YouTube'da sadece Minecraft temalı tonlarca video var ve her birinin birbirinden farklı olması, oyunun kendine has, sürekli yenilenen bir yapısı olduğunu kanıtlıyor.

Gençler Erken Yaşta Kodlamaya Minecraft'ta Başlıyor

Minecraft'ın bugünkü potansiyeli, 2014'de Microsoft tarafından fark edilmişti. Onun gibi gücü elinde tutmak isteyen şirketler için Mojang, kesinlikle satın alınması gereken bir şirketti. Peki, bilmeyenlerin genelde "basit bir blok yerleştirme oyunu" olarak nitelendirdiği Minecraft nasıl küçük yaştan itibaren istihdam sağlıyor?

Bazı gençler sadece Minecraft sunucusu yöneterek ayda binlerce dolar gelir elde ediyor. Bazısı oyun içi dünyalar tasarlayıp mimarlığa hazırlanıyor. Bazısı da oyunu daha renkli hale getirecek modlar yazıyor. Buradaki kilit nokta, Minecraft'ın bireyleri erken yaşta yaratıcılığa her anlamda teşvik ediyor olması.

Business Insider verilerine göre küçükken oyundan etkilenen gençlerin çoğu, o zamanlarda başladıkları işi şimdi gerçek anlamda profesyonelliğe dökmüş durumda.

Eğitim Kurumları Bile Minecraft'ı Baz Alıyor

Bireysel ilhamlar bir kenara, eğitim kurumlarının da Minecraft'ı ders materyali olarak kullandığı görülüyor. Özellikle kodlama eğitimi veren kurumlar için Minecraft gerçek bir altın değerinde. Bazı üniversiteler, öğrencilerin oyun içi yaratıcılıklarına göre burs imkânları dahi sunuyor.

Türkiye'de eğitim kurumlarının köklü olarak Minecraft'ı kullandıklarına dair bir kanıt yok. Ama YouTube'da yer alan pek çok videoda önemli ders konularının oyun içinde eğlenceli bir sunumla anlatıldığı görülüyor.

Raporlar, özellikle Z kuşağının kurumsal hayatta kendine yer bulmakta zorlandığını gösteriyor. Minecraft gibi dünyanın yetenek havuzuna dönmüş oyunlardan daha fazlası istihdam sağlamaya başlarsa, oyun sadece e-sporcu ve içerik üreticilerine para kazandıran bir yer olmaktan çıkacaktır.

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