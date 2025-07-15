+18 İçerikleri Görmek için Yüz Doğrulama Zorunlu Oldu

Reddit, İngiltere'deki kullanıcılar için yaş doğrulama sistemini hayata geçirdi. Yeni düzenleme kapsamında NSFW yani +18 çerikli subreddit'lere erişmek isteyen kullanıcıların selfie çekmeleri ya da kimlik belgesi yüklemeleri gerekecek. Peki bu kural sadece İngiltere ile mi sınırlı kalacak? İşte detaylar!

Reddit'te +18 İçerikleri Görmek İçin Yüz Doğrulama Zorunlu Oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Reddit, yetişkinlere özel içeriklere tolerans göstermesiyle biliniyor. Ne yazık ki bu durum 18 yaşından küçük bireylerin de bu içeriklere maruz kalmasına neden olabiliyor. Ancak Reddit tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklik yolda.

14 Temmuz'dan itibaren İngiltere'deki kullanıcılar, belirli yetişkin içeriklerini görüntülemeden önce yaşlarını doğrulatmak zorunda. Bunun için ya selfie çekmek ya da kimlik belgesi yüklemek zorunlu olacak. Platform bu süreç için Persona adlı üçüncü taraf yaş doğrulama firmasıyla anlaştı.

Buna göre İngiltere'deki Reddit kullanıcıları +18 içeriklere erişmek istediklerinde iki seçenekle karşılaşacak. Ya bir selfie çekecekler ya da devlet kimlik belgelerini sisteme yükleyecekler. Persona bu bilgileri analiz ederek kullanıcının 18 yaşından büyük olup olmadığını belirleyecek. Yaş kontrolünden geçemeyen kullanıcıların +18 içeriklere erişimi tamamen engellenecek.

Elbette ki bu durum kullanıcıları tedirgin ediyor. Ancak Reddit'in açıklamarına göre korkacak bir şey yok. Yüklenen fotoğraflara Reddit'in kendisi hiçbir şekilde erişemeyecek. Persona ise bu görüntüleri yedi günden fazla saklamayacak ve hangi subreddit'lerin ziyaret edildiğini bilmeyecek.

Reddit sadece doğrulama durumu ve kullanıcının verdiği doğum tarihini saklayacak. Yani her defasında kimlik doğrulama sürecini baştan yaşamanıza gerek kalmayacak. Bu radikal değişiklik şu an sadece İngiltere kullanıcıları için geçerli. Sebebi ise İngiltere'de yürürlüğüe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası.

İngiltere ile Sınırlı Kalmayacak

Reddit yetkilileri her ne kadar bu uygulamaya zorunluluktan geçmiş olsa da İngiltere ile sınırlı kalmayı planlamıyor. Platform diğer bölgelerdeki kullanıcılar için de doğum tarihi bilgisi toplama seçeneği sunmaya başladı. Bu bilginin içerik ve reklamları yaşa göre kişiselleştirmek için kullanılacağı belirtiliyor.

Üstelik buradaki tek amaç +18 içerikleri engellemek değil. Reddit kısa süre önce kullanıcıların gerçek insan mı yoksa yapay zeka botu mu olduğunu doğrulayacak sistemler geliştireceğini açıklamıştı. Yeni yaş doğrulama önlemlerinin bu amaçla da kullanılması bekleniyor. Uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu an için belirsiz.