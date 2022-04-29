NASA, Perseverance'in Mars'a Bıraktığı Enkazın Görüntülerini Paylaştı

Şubat 2021'de Mars'ın gezgin aracı Perseverance yedi aylık bir yolculuğun ardından Mars topraklarına indi. Koni şeklindeki bir arka kabuk derin uzayda seyahat ederken ve ateşli inişi sırasında onu korurken "Güçlü şeylere cesaret et" yazan gizli bir mesaja sahip paraşütü güvenli bir iniş için onu yeterince yavaşlattı. Perseverance, gezegeni dolaşmaya başladığında bu bileşenlerini geride bırakmak zorunda kaldı. Perseverance'e eşlik eden helikopter Ingenuity, iniş alanında kalan enkazın fotoğraflarını çekti ve şimdi NASA, o enkazın neye benzediğini gösteren görüntüleri paylaştı.

JPL'den Ian Clark, Perseverance'ın şimdiye kadar tarihteki en iyi belgelenmiş inişe sahip olduğunu söyledi keza Ingenuity'nin fotoğrafları, gelecekteki uzay araçları için daha güvenli iniş sağlamaya yardımcı olabilecek farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu, Perseverance'ın topladığı örnekleri analiz için Dünya'ya geri gönderilebilmesi adına kendisini alacak olan Mars Sample Return Lander görevini de içeriyor.

Clark bu görüntüleri şöyle açıklıyor:

"Eğer görüntüler sistemlerimizin çalıştığını düşündüğümüz gibi çalıştığını pekiştirirse veya Mars Sample Return görevimiz için kullanabileceğimiz bir mühendislik bilgisi verisi bile sağlarsa bu harika demektir. Tüm bunlar olmasa bile resimler hâlâ olağanüstü ve ilham verici."

NASA Görseli Analiz Etmeye Hazırlanıyor

Paylaşılan bu fotoğraf, arka kabuktan geriye kalanları ve uzay aracının yüzeye 78 mil hızla çarpmasının genel sonucunu gözler önüne seriyor. NASA'daki bilim insanları, muhtemelen gelecekteki görevlere yardımcı olabilecek bilgileri içerecek nihai bir karara varmak için görüntüleri önümüzdeki haftalarda analiz edecekler.

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