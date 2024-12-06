PES eFootball, Merakla Beklenen Türkçe Spiker Desteğini Hayata Geçirdi!

Ülkemizde ve dünyada pek çok oyunseverin yıllarca severek oynadığı PES, günümüzde eFootball adıyla hala geliştirilmeye devam ediliyor. Son olarak, Konami tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte uzun bir süredir beklenen Türkçe spiker desteğini de nihayet oyuna eklendi

Şirket'in geçtiğimiz aylarda sözünü verip hayata geçirdiği Türkçe spiker desteği, pek çok oyuncunun beğenisini şimdiden toplamayı başardı.

eFootball Maçları Artık Türkçe Seslendirilebilecek

Konami, Türk futbolseverlerin yıllardır bekediği bir özelliği sonunda hayata geçirdi. Ünlü stüdyo, eFootball oyunu için yayınladığı 4.2.0 güncellemesi ile birlikte Türkçe spiker ve yorumcu desteğini kullanıma sundu.

Yayınlanan spiker desteğinde maçları Gökhan Abdik anlatırken, Müjdat Mustafa Muratoğlu yorumluyor. Seslendirdiği yüzlerce maçtan aşina olduğumuz bu seslerle beraber oyuna yepyeni bir soluk getirildiğini söyleyebiliriz. Pek çok oyunsever de yeni spiker desteğinin zaman zaman yapaylık hissettirdiğini ancak yine de UFL'nin ve yamaların sahip olduğu seslendirmelere kıyasla çok daha kalitedi olduğunu söylüyor.

eFootball’a Türkçe spiker desteği eklendi. 🇹🇷



Spiker Gökhan Abdik, yorumcu ise Müjdat Muratoğlu.



pic.twitter.com/u75pwAxvm4 — Press Start (@pressstartexe) December 5, 2024

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