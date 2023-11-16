Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki İstasyonlarını Satın Alıyor!

Vitol Group'un sahibi olduğu Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki istasyonlarını satın alıyor. Şirket, satın alım gerçekleştikten sonra Türkiye'deki bayi sayısını çoğaltarak, akaryakıt sektörünün öncüsü hâline gelecek.

Rekabet Kurumundan Onay Bekleniyor!

1941 yılında kurulan Petrol Ofisi'nin Türkiye'de toplam 1935 adet bayisi bulunuyor. Hollandalı Vitol şirketine ait olan Petrol Ofisi'nin BP ile anlaşması hâlinde bayi sayısı Türkiye genelinde 2 bin 705 olacak.

Satın alımın ardından BP'nin Türkiye'deki 770 istasyonunun ismi Petrol Ofisi olarak değiştirilecek. Rekabet Kurumundan onay beklendiği ve satışın 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca satış fiyatının ne kadar olduğu henüz bilinmiyor.

El değişimi yaşandıktan sonra BP'nin satış kapsamı dışında olan Türkiye’deki diğer faaliyetleri Castrol ve Bakü-Tiflis Ceyhan (BTC) boru hattı ve TANAP boru hattı operasyonlarını sürdürmeye devam edeceği söyleniyor.

Petrol Ofisi'nin ana hissedarı Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam."

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