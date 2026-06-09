Peugeot e-208 GTi'ın Görüntüleri Yayınlandı! Tasarımıyla Büyülüyor

Peugeot, yeni elektrikli modeli e-208 GTi için büyük lansmana hazırlanmaya devam ediyor. Sadece birkaç gün sonra tanıtılacak olan otomobilin şimdiden görüntüleri paylaşıldı. Yayınlanan görseller, son derece şık bir aracın yolda olduğunu gözler önüne serdi. 2025 yılında sergilenen konsepte de büyük ölçüde bağlı kaldığı görüldü.

Peugeot e-208 GTi'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Peugeot e-208 GTi'ın ön tarafında kırmızı çerçeve ile sarılan aslan logolu Peugeot logosu bulunuyor. Kırmızı renk, çerçevenin haricinde ızgara dışında ve far bölümünde de küçük bir dokunuşla sınırlı olacak şekilde tercih edildi. Renk olarak aracın geri kalanı ile uyumlu bir ön splitter (aracın altına daha az hava girmesini sağlayarak yüksek hızlarda daha dengeli sürüş imkânı sunan parça) da yer alıyor.

Yan tarafta siyah renkte parlak aynalar dikkat çekerken çamurlukları ise kırmızı detaylara çamurlukların olduğu kısımda da rastlanıyor. Bu arada farların da genel tasarımla büyük bir uyum sağladığını belirtmek gerekiyor. Gözlerin ilk bakışta sert duruşa sahip olan bu otomobile odaklanıp kalması muhtemel görünüyor.

Peugeot e-208 GTi'ın Özellikleri Neler Olacak?

Güç: 276 beygir (206 kW / 280 PS)

276 beygir (206 kW / 280 PS) Tork: 345 Nm

345 Nm 0-100 km/sa hızlanma süresi: 5,7 saniye

5,7 saniye Maksimum hız: 180 km/sa

180 km/sa Batarya: 54 kWh CATL

54 kWh CATL Şarj: 100 kW DC hızlı şarj

100 kW DC hızlı şarj Şarj süresi: 30 dakikadan az sürede %20-80

Aracın seri üretim versiyonunun özellikleri henüz açıklanmadı ancak konsept model üzerinden yürünebilir. Aşırı ısınma yapmaması ve binlerce şarj döngüsünden sonra dahi performansında ciddi bir düşüş meydana gelmemesi ile bilinen CATL bataryanın kullanıldığı model, 54 kWh batarya kapasitesi sunuyor. Bilindiği üzere bu tür araçlarda ağırlık ne kadar düşük olursa o kadar iyi verim alınabiliyor. Bu araçtaki batarya ise çok büyük sayılmaz.

Aracın motoru, 276 beygir gücü (206 kW) ve 345 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması 5,7 saniyede gerçekleşiyor. Maksimum hızı ise 180 km/sa şeklinde. 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan otomobil, yüzde 20'den 80 seviyesine 30 dakikadan daha kısa bir süre içinde ulaşabiliyor.

Peugeot e-208 GTi Türkiye'de Satılacak mı?

Peugeot e-208 GTi'ın Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça yüksek. Türkiye, Peugeot'nun en aktif şekilde faaliyet yürüttüğü ülkeler arasında yer alıyor. Kaldı ki Peugeot E-208 ve Peugeot E-2008 gibi modeller şu an zaten Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla bu aracın da lansmandan bir süre sonra Türkiye'deki müşterilerle buluşabileceğini söylemek mümkün.

Peugeot e-208 GTi'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Peugeot e-208 GTi'ın özellikleri henüz kesin olmadığı için fiyat konusunda bir tahminde bulunmak zor ancak hiçbir değişiklik yapılmadan sunulduğunu varsayar ve mevcut modelleri de göz önüne alacak olursak 2,5 milyon TL'nin altında bir fiyata sahip olmayabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Peugeot e-208 GTi, bana göre genel kitlenin hedeflendiği bir model değil, sadece eğlence meraklılarına hitap eden bir araç olarak öne çıkacak. Arabanın dış görünümüne önem veren, eski araçları özleyen ama bir yandan da çağa uyum sağlamak isteyenler tarafından tercih edilebileceğini söyleyebilirim.