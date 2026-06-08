BYD'den 784 Beygirlik Yeni Araba Geliyor! Çok Yakında Tanıtılacak

BYD yakında Great Tang olarak adlandırdığı yeni aracının lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk olarak 24 Nisan 2026 tarihinde Çin'de ön siparişlere açılan otomobil, çok önemli bir satış başarısı elde etti. Marka, söz konusu modeli şimdi de piyasaya sürmek için kollarını sıvadı.

BYD Great Tang'in Lansmanı Ne Zaman?

BYD Great Tang'in lansmanının 17 Haziran 2026'da gerçekleştirileceği açıklandı. Araç ilk olarak 24 Nisan'da ön siparişe açılmıştı. Daha önce paylaşılan verilere göre 7 Mayıs 2026'da ise 100 binden fazla sipariş aldı. Söz konusu satış miktarı, bize aracın şu ana kadar en çok beklenen BYD modellerinden biri olduğunu gösteriyor. Müşteriler, beklentilerini genel olarak yüksek tutuyor.

BYD Great Tang'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Great Tang'in başlangıç fiyatı 250 bin yuan (1 milyon 704 bin 808 TL) olarak belirlendi. Tercih edilen sürüme bağlı olarak 320 bin yuana (2 milyon 182 bin 154 TL) kadar değişen fiyatla satılıyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 5 milyon TL'nin üzerinde bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bu arada BYD Haziran 2026 fiyat listesinde de görülebileceği üzere BYD Tang şu an 5 milyon 418 TL'den başlayan fiyata satılıyor.

BYD Great Tang Türkiye'de Satılacak mı?

BYD Great Tang'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek. Bunun temel sebebi, Great Tang'in şu an Türkiye'de zaten satışta olması. Diğer yandan BYD'nin henüz iptal edilmese de tam bir çıkmaza giren yatırımını da unutmamak gerek. Marka eğer söz konusu projesini hayata geçirirse Great Tang'in Türkiye'ye gelme ihtimali daha da artacaktır. Bu arada tüm sürümlerin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin epey düşük olduğunu belirtelim.

BYD Great Tang'in Özellikleri Neler?

Uzunluk: 5263 mm

5263 mm Genişlik: 1999 mm

1999 mm Yükseklik: 1790 mm

1790 mm Aks Mesafesi: 3130 mm

3130 mm Güç: 300 kW / 370 kW / 585 kW

300 kW / 370 kW / 585 kW Batarya Kapasitesi: 105,79 kWh / 130,15 kWh

105,79 kWh / 130,15 kWh Batarya Kapasitesi: 105,79 kWh / 130,15 kWh

105,79 kWh / 130,15 kWh Menzil: 800 kilometre / 950 kilometre (CLTC)

800 kilometre / 950 kilometre (CLTC) 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: En üst sürümde 3,9 saniye

En üst sürümde 3,9 saniye Çekiş Tipi: Arkadan itişli / dört tekerlekten çekiş

Arkadan itişli / dört tekerlekten çekiş Koltuk Düzeni: 3 sıralı, 7 koltuklu (2+2+3)

BYD Great Tang, üç farklı sürümle geliyor. Arkadan itişli giriş seviyesi sürüm, 300 kW (402 beygir) güç ve 105.79 kWh batarya kapasitesi sunuyor. Bu sürümde 800 kilometre menzil değeri elde edilebiliyor. Uzun menzil sunan arkadan itişli orta sürüm, 370 kW (496 beygir) güç sunacak. Bu modelde ayrıca 130.15 kWh batarya kapasitesi elde edilecek. Böylece 950 kilometreye kadar menzil değerine sahip olunabilecek.

En üst sürüm, dört tekerlekten çekişli olacak. Orta sürümle aynı batarya kapasitesine sahip olan bu model, 585 kW (784 beygir) güç üreten çift motora sahip olacak. Tabii, burada parantez açılması gereken bazı kısımlar bulunuyor. Bu menzil değerleri, CLTC standartlarına göre belirlenmiş durumda. Türkiye ile Çin yolları aynı değil. Bizim için WLTP menzilinin daha çok geçerliliği bulunuyor.

CLTC menzilini WLTP'ye çevirmek için genellikle yüzde 20 azaltma yoluna başvurulur. Bu durumda aracın Türkiye'de satışa sunulması durumunda giriş seviyesi sürüm 640 kilometre, daha uzun menzil sunan arkadan itişli orta sürüm ise 760 kilometre menzil sunacaktır. Bu değerlerin de aslında pek çok sürücü için yeterli seviyede olduğu söylenebilir.

BYD Great Tang'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Araç 2+2+3 şeklinde 7 koltuklu bir oturma düzenine sahip olacak. Ön tarafta ahşap desenli kaplamalar ve büyük bir multimedya ekran dikkat çekecek. Arka yolcular için de ekran sunacak olan otomobilde en kritik özellik ise gelişmiş sürüş desteği olacak. Bu özellik sayesinde araba hem şehir içi hem otoyolda çevredeki engelleri veya canlıları hızlıca algılayabilecek.

Editörün Yorumu

BYD Great Tang'in her şeyden önce hem sürücü hem yolcuların rahat edeceği bir otomobil olacağını düşünüyorum. Çok yakında başlayacak olan satışlarla birlikte müşterilerin araca dair ilk izlenimlerini öğreneceğiz ama şu an elimizdeki mevcut veriler bile yeni arabaya dair ne kadar büyük ilgi olduğunu ortaya koymak için yeterli görünüyor. Türkiye'ye gelmesi hâlinde sadece sunduğu konfor sayesinde bile çok geniş bir kitlenin beğenisini kazanabilir.