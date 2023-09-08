Peugeot Göz Kamaştıran Yeni Modelini Tanıttı: E-3008
Merakla beklenen Peugeot E-3008 tanıtıldı. İç tasarımı oldukça beğenilen aracın teknik detayları merak ediliyor. İşte E-3008'e dair tüm detaylar!
12 Eylül’de tanıtılacak yeni elektrikli SUV modeli Peugeot E-3008 için resmi görseller bugün paylaşıldı.Peugeot E-3008, uzun zamandır bekleniyor. Firma tarafından daha önce kamuflajlı dış tasarımı ve kokpit tasarımı paylaşılan otomobilin bugün resmi dış tasarımı paylaşıldı.
Panoramik Kavisli Dev Ekran
Etkileyici bir gövde çizgisine ve detaylara sahip olan E-3008, yapılan açıklamaya göre Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” sloganıyla üretilecek ve tüm detaylarıyla 12 Eylül tarihinde lanse edilecek.
İleride Türkiye’de de satılacak model, aktarıldığı kadarıyla çatı grup Stellantis’in yeni STLA Medium platformu üzerine kuruluyor. Halen teknik detaylar netleşmiş değil ancak kaynaklar araç için üç farklı versiyonun sunulacağı düşünülüyor. En üstte çift motor üzerinden dört çeker çekiş sunacağı aktarılan E-3008, maksimumda 700 km menzil sunabilecek.
Peugeot E-3008 modelinin kokpit alanındaki dikkat çeken detay ise 21-inç boyutundaki yatayda geniş “panoramik” kavisli ekran oldu. Tek parça şeklinde tasarlanan bu ekran bölümü sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgileri karşısına getiriyor. İçerisinde yüksek oranda kumaş kullanılacak araç, fiziksel butonları minimize ediyor ve ana ekranın altına ufak bir bilgi / kontrol ekranı daha yerleştiriyor.
Peugeot Fiyat Listesi - 2023
Şık ve konforlu otomobiller üreten Peugeot, birçok kişinin tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Gerek geniş araçları gerekse kompakt yapısıyla kullanıcıların tercihleri arasında bulunuyor.
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