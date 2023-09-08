Peugeot Göz Kamaştıran Yeni Modelini Tanıttı: E-3008

12 Eylül’de tanıtılacak yeni elektrikli SUV modeli Peugeot E-3008 için resmi görseller bugün paylaşıldı.Peugeot E-3008, uzun zamandır bekleniyor. Firma tarafından daha önce kamuflajlı dış tasarımı ve kokpit tasarımı paylaşılan otomobilin bugün resmi dış tasarımı paylaşıldı.

Panoramik Kavisli Dev Ekran

Etkileyici bir gövde çizgisine ve detaylara sahip olan E-3008, yapılan açıklamaya göre Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” sloganıyla üretilecek ve tüm detaylarıyla 12 Eylül tarihinde lanse edilecek.

İleride Türkiye’de de satılacak model, aktarıldığı kadarıyla çatı grup Stellantis’in yeni STLA Medium platformu üzerine kuruluyor. Halen teknik detaylar netleşmiş değil ancak kaynaklar araç için üç farklı versiyonun sunulacağı düşünülüyor. En üstte çift motor üzerinden dört çeker çekiş sunacağı aktarılan E-3008, maksimumda 700 km menzil sunabilecek.

Peugeot E-3008 modelinin kokpit alanındaki dikkat çeken detay ise 21-inç boyutundaki yatayda geniş “panoramik” kavisli ekran oldu. Tek parça şeklinde tasarlanan bu ekran bölümü sürücünün ihtiyacı olan tüm bilgileri karşısına getiriyor. İçerisinde yüksek oranda kumaş kullanılacak araç, fiziksel butonları minimize ediyor ve ana ekranın altına ufak bir bilgi / kontrol ekranı daha yerleştiriyor.

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