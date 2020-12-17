Pfizer’ın Koronavirüs Aşısını Olan Sağlık Çalışanları Fenalaştı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde BioNTech ile Pfızer’ın koronavirüs aşısını olan sağlık çalışanları kısa süre içerisinde fenalaştı. Peki, BioNTech ile Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptıran iki sağlık çalışanı neden fenalaştı? Meydana gelen olay ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Pfizer’ın Koronavirüs Aşısını Olan Sağlık Çalışanları Neden Fenalaştı?

Yeni tip koronavirüs aşıları dünyanın bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaleti de aşıların kullanıma başlandığı bölgeler arasında yer alıyor. Alakaska eyaletinde meydana gelen durum insanları endişelendirdi. Sözcü'deki habere göre Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşıyı yaptıran iki sağlık çalışanı fenalaştı.

Bartlett Bölge Hastanesi’nde görevli kadın, diğer meslektaşları ile birlikte aşı yaptırdı fakat kısa süre içerisinde ağır alerjik tepki meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanı, aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştı. Gerçekleşen olayın hemen ardından hastanede bakıma alınan kadının daha önce herhangi bir alerjisinin olmadığı ifade edildi. Sağlık çalışanının solunum yollarının şişti ve cildinde lekeler oluştu. Alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için antihistamin aldığı açıklandı.

COVID-19 aşısı olan diğer sağlık çalışanı da 10 dakika içerisinde fenalaştı. New York Times Gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre sağlık çalışanı, aşı olduktan on dakika içerisinde içerisinde gözleri şişti, baş ağrısı olmaya başladı ve boğazında kaşıntı hissetti. Bu durumun üzerine acil servise gönderilen vatandaş, gerekli tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen olayın bir benzeri daha önce Birleşik Krallık’ta da olmuştu. Birleşik Krallık’ta iki sağlık çalışanı aşı yaptırdıktan sonra bazı semptomlar meydana gelmişti. Birleşik Krallık’ta meydana gelen bu olay üzerine ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi, alerjisi olan vatandaşların COVID-19 aşısı yaptırmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiğini açıklamıştı.

Pfizer, sağlık çalışanlarında ortaya çıkan semptomlar ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, “Gelişmeleri yakından izliyoruz ve bütün ağır alerjik reaksiyonları gözlemliyoruz. Paketleme dilinde gerekirse bunu ekleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.