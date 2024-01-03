Phasmophobia'nın 2024 Yol Haritası Açıklandı!

Kinetic Games'in ünlü korku oyunu Phasmophobia, 2024 ve sonrasındaki tüm güncellemeler için Steam'de yeni bir yol haritasını duyurdu.

Phasmophobia'nın Korkunç Yolculuğu Devam Ediyor!

Yol haritası Steam'de paylaşılan yeni bir blog gönderisinde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda ve tam sürüm öncesi dönemde beklenen tüm önemli yenilikleri içeriyor.

Geliştiriciler, güncellemelerin her biri için belirli tarihleri bilinçli bir şekilde kaldırdıklarını belirtiyorlar. Verilen bilgilerin ve görsellerin büyük ölçüde değişebileceği konusunda dikkatli bir uyarıda bulunuyorlar.

Geçtiğimiz yıl yayınlama planları yapan ancak ertelemek zorunda kalan geliştiriciler, bugünkü blog yazısında bu duruma değiniyor ancak yeni bilgiler paylaşmaktan kaçınıyor. Sadece hazır oldukça gelecek diye belirtiyorlar.

Yol haritasının yanı sıra geliştiriciler yeni bir çıkış penceresi belirlemedikleri için hayranların bir süre daha beklemesi gerekebilir. Fakat konsol sürümü birinci günde konsol oyuncuları için ek değişikliklerle birlikte gelecek. 2024 ve sonrası ifadesi oyunun tam sürümünün 2025 yılında çıkabileceğine işaret ediyor gibi duruyor.

Geliştiriciler yol haritasındaki ilk güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanacağını açıkladılar. Ayrıca, Phasmophobia'nın uzun zamandır beklenen yeni konumu olan Point Hope Deniz Feneri'nden bazı yeni görüntüler de paylaşıldı. Point Hope, "kamp alanlarına benzer ancak tamamen farklı bir oyun deneyimi sunan" bir konum. Dairesel odalarıyla dikkat çeken bu fener, oyunculara gerilim ve strateji açısından yeni bir perspektif sunacak.

Phasmophobia'nın 2024 yol haritası büyük revizyonları, tamamen yeni modelleri ve daha fazlasını içeriyor. Ancak geliştiriciler 1.0 nihayet geldikten sonra daha fazla ekipman, hayalet ve konum eklemeyi planladıklarını da vurguluyorlar.