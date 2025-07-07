Steam'de %95 Oranında Beğenilen Ödüllü Oyundan Yeni Rekor!

Steam'de %95 olumlu inceleme puanına sahip hayalet avı temalı korku oyunu Phasmophobia, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Dünya çapında herkesin ilgiyle yaklaştığı oyunda dört kişilik gruplar halinde hayalet avına çıkabiliyorsunuz. Oyun 2020'de çıkış yaptı ve o zamandan bu yana küresel çapta 25 milyon satış barajını geride bıraktı. Phasmophobia Kasım 2024'de 20 milyon eşiğine ulaştı ve sadece yedi ayda 5 milyon daha sattı.

Oyunun geliştiricisi Kinetic Games, sosyal medya platformu Bluesky'dan paylaşım yaparak ilgi gösteren herkese teşekkür etti:

Bugün sizlere Phasmophobia'nın tüm platformlarda 25 MİLYON kopya sattığını gururla duyuruyoruz. İlk günden bu yana yanımızda olan tüm hayalet avcılarına teşekkür ederiz.

Phasmophobia Steam'de İndirime Girdi

Arkadaşlarınızla oynarken aşırı eğleneceğiniz ve bir o kadar da gerileceğiniz bir oyun olan Phasmophobia şu anda Steam'de indirime girdi. Normalde 10.49 dolardan satılan oyun %25 indirimle 7.86 dolara (314 TL) satılıyor.

Oyun şu an erken erişimde olmasına rağmen kontrolcü ve VR desteğine, ayrıca Türkçe dil seçeneğine sahip.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Phasmophobia minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 21 GB kullanılabilir alan

Maksimum Sistem Gereksinimleri

Phasmophobia maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 11