Milyonların Beklediği Korku Oyunundan İlk Görüntüler Geldi

Silent Hill serisinde ilk defa bir oyun Japonya'da geçecek: Silent Hill f.

Görsel estetiği ve korku temasıyla insanların ilgiyle yaklaştığı yeni oyun, Konami tarafından geliştirildi ve Anime Expo 2025 özel panelinde oyunun ilk sahnesine yer verildi. Görüntüler oyunun açılış sahnesinden. Japonya'nın Ebisugaoka kasabasında geçtiğini ortaya koyan videoda ana karakter Hinako, geçmişinde bir oyuncak bebekle konuşuyor. Ardından günümüze dönüyoruz ve Hinako'nun ablası sahneye girip ona küçük bir çan hediye ediyor. İki karakter birbirine sarılıyor. Ablanın yüzü muhtemelen senaryoya bağlı bir sebepten ötürü hiç görünmüyor.

Hinako, "Zaten onlara ihtiyacım yok. Onların saçma sapan oyunlarını kim ne yapsın?" diye oyuncak bebeğine soruyor. Ardından ablası, "Sen dışarıda arkadaşlarınla oynamıyor muydun?" diye sorarak sahneye giriyor. Hinako, "Erkeklerle oynuyorum diye beni aralarına almıyorlar." diye cevap veriyor.

Silent Hill f açılış sahnesi:

Silent Hill f Erken Erişim Tarihi ve Fiyatı

Konami, Silent Hill f'in 25 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacağını duyurdu. Dijital Deluxe sürümü satın alan oyuncular ise oyuna üç gün önceden, 22 Eylül'de erişim sağlayabilecek. Silent Hill f fiyatı PS5 için ₺3.449 iken Xbox ve Epic Games Store üzerinde ₺3.554'den satılıyor. Steam fiyatlandırması şöyle: