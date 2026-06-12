Philips Bütçe Dostu Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Bütçe dostu monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27E2N1500LS'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, Philips'in yeni monitörü neler sunuyor?

Philips 27E2N1500LS'nin Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

27 inç Çözünürlük: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 75Hz

75Hz Renk Kapsamı: %98.4 sRGB ve %89,4 DCI-P3

%98.4 sRGB ve %89,4 DCI-P3 Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Portlar: HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.4

Philips 27E2N1500LS'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 75Hz yenileme hızı sunuyor. 75Hz yenileme hızına sahip monitör, görüntüyü saniyede 75 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 75Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı ekran deneyimi sunuyor.

Monitör yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

300 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Monitörün Adaptive Sync teknolojisini desteklediğini de belirtelim. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi problemler meydana gelmiyor.

Monitörde düşük mavi ışık özelliği bulunuyor. Bu özellik, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Düşük mavi ışık özelliği, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Philips 27E2N1500LS'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Philips 27E2N1500LS'de HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.4 portları bulunuyor. Bu portlar, bilgisayar ve konsol cihazları monitör veya televizyona bağlamak için kullanılan bağlantı teknolojileridir. Monitörde ayrıca VESA montaj desteği de bulunuyor. Bu sayede monitör duvara monte edilebiliyor.

Philips 27E2N1500LS Türkiye'de Satılacak mı?

Philips 27E2N1500LS'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27E2N1500LS'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Philips 27E2N1500LS'nin Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27E2N1500LS, Çin'de 679 yuan fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 639 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin 500 TL civarında olabilir. Philips 27E2N1500LS'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Philips 27E2N1500LS'nin bütçe dostu monitörler arasında iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Geniş renk yelpazesi önemli bir avantaj çünkü bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada bence yenileme hızı 75Hz yerine 120Hz olsa daha iyi olurdu.