Philips Bütçe Dostu Monitör Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

Montiörler arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27E2N2100W'yi tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. İnce çerçeveleri sayesinde çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Philips 27E2N2100W'nin Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Tepki süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Portlar: HDMI 1.4 ve D-Sub (VGA)

Philips 27E2N2100W'nin Ekranı Nasıl?

Philips 27E2N2100W, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan monitör yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor.

Philips 27E2N2100W'nin Yenileme Hızı Nedir?

Philips'in yeni monitörü, 120Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip monitör, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Yüksek yenileme hızı sayesinde Valorant gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi ise hareket bulanıklığını minimum düzeye indiriyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net görülebiliyor.

Philips 27E2N2100W'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Philips 27E2N2100W'de HDMI ve D-Sub portları bulunuyor. Eski bir port olan D-Sub, VGA olarak biliniyor. Oldukça eski bir teknoloji olan bu port, genelde eski bilgisayarlarda, projeksiyon cihazlarında veya ofis monitörlerinde karşımıza çıkıyor. Günümüzde artık bir standart olan HDMI portu ise aynı akblo üzerinden hem yüksek kaliteli görüntü hem de ses taşıyor.

Philips 27E2N2100W Türkiye'de Satılacak mı?

Philips 27E2N2100W'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27E2N2100W'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Philips 27E2N2100W'nin Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27E2N2100W için 649 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 415 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 6 bin 250 TL civarında olabilir. Philips 27E2N2100W'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Philips 27E2N2100W'nin fiyat performans konusunda oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta yoğun hareketlilik içeren oyunlarda bu belirgin şekilde hissediliyor.