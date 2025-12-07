400Hz IPS Ekranlı Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! 2K Çözünürlük ve Dahası

KTC, oyunculara rekabetçi oyunlarda çok büyük bir avantaj sunan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü Master 27M1 Plus'ı tanıttı. Görünüşe bakılacak olursa yeni oyuncu monitörü özellikle yüksek tempolu ve reflekslerin kritik öneme sahip olduğu oyunlarla ilgilenenlerin yeni ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

KTC Master 27M1 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Panel : IPS

: IPS Çözünürlük : 1440 x 2560 Piksel

: 1440 x 2560 Piksel Yenileme Hızı : 360Hz (Hız aşırtma ile 400Hz)

: 360Hz (Hız aşırtma ile 400Hz) Tepki Süresi : 1 ms GtG

: 1 ms GtG Parlaklık / HDR : 400 nit / HDR400

: 400 nit / HDR400 Bağlantı Noktaları : 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB 2.0, 1x Mini USB, 3.5 mm Jak

: 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB 2.0, 1x Mini USB, 3.5 mm Jak Güç Tüketimi: Normal kullanım sırasında 90W'tan daha düşük

Master 27M1 Plus, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 360Hz yenileme hızı sunuyor Bu, hız aşırtma modu ile beraber 400Hz'e kadar çıkabiliyor. Ekran yırtılmasının önüne geçmek ve akıcı bir oyun deneyimi elde etmek için uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisini destekliyor. Ayrıca OverDrive etkinleştirildiğinde ise 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Bu da daha hızlı renk geçişine olanak tanıyor.

27 inç monitör, 400 nit maksimum parlaklık ve HDR400 desteği sunuyor. Böylece görüntünün en karanlık ve en parlakları kısımları arasındaki fark artıyor. Sonuç olarak daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar elde ederek canlı renklere kavuşuyorsunuz. Bunun aynı zamanda oyunlara daha iyi konsantre olmanızı sağladığını da belirtmek gerekiyor.

HDR oyuncu monitörleri arasına katılan Master 27M1 Plus, düşük ışıklı karelerin parlak alanlara herhangi bir etkisi olmaksızın daha net görünmesine yardımcı olan bir karanlık iyileştirme özelliğe sahip. Bunlara ek olarak yükseklik ayarlama, eğme, döndürme ve benzeri hareketleri yapmanıza imkân sunan bir monitör standıyla birlikte geliyor. Yansımaları azaltmak içinse ek aksesuarlarla donatıldığını belirtelim.

KTC Master 27M1 Plus Fiyatı

Master 27M1 Plus oyuncu monitörü için 2499 yuan (15 bin 3 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni monitör, iki adet HDMI 2.1 ve iki adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktasına sahip ve birer adet 3.5 mm, USB 2.0 ve mini USB bağlantı noktası içeriyor. Normal kullanım sırasında ise 90W altında güç tüketiyor.