Philips 240Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Philips, oyun monitörlerine yeni bir model ekledi. Evnia 27M2N6501L olarak isimlendirilen yeni monitörün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Philips'in etkileyici tasarıma sahip yeni oyun monitörü, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özellikle öne çıkıyor.

Philips Evnia Oyun Monitörü Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: QD OLED (Üçüncü Nesil)

QD OLED (Üçüncü Nesil) Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Kontrast Oranı: 1.5 milyon:1

1.5 milyon:1 Maksimum Parlaklık: SDR modunda 200 nit, HDR modunda 400 nit

SDR modunda 200 nit, HDR modunda 400 nit Portlar: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x USB-B 3.2 Gen 1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 3.5 mm kulaklık girişi.

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Philips Evnia 27M2N6501L, üçüncü nesil QD OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,3 ms tepki süresi sunuyor. SDR modunda 200 nit, HDR modunda ise 400 nit parlaklığa ulaşabilen monitör, renk ve görüntü kalitesi açısından oldukça iddialı.

10-bit renk desteği sunan monitör, yüzde 98 Adobe RGB, yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 147.5 sRGB gibi etkileyici bir renk gamı kapsamı sunuyor. Ayrıca sRGB doğruluğu için Delta E değerinin 2'nin altında olması profesyonel düzeyde renk hassasiyeti sağlıyor. Kontrast oranı ise 1.500.000:1 gibi yüksek bir değere sahip.

Monitör, oyun deneyimini zenginleştiren bir dizi özel araç içeriyor. Stark ShadowBoost karanlık sahnelerde görünürlüğü artırıyor. Smart Crosshair ise nişangâh rengini arka plana göre değiştiriyor. Ayrıca üç kenarda yer alan yapay zeka destekli Ambiglow aydınlatma içerikle uyumlu şekilde çalışıyor.

DisplayPort üzerinden NVIDIA G-SYNC desteğine sahip olan monitörde bir adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-B 3.2 Gen 1, iki adet USB-A 3.2 Gen 1 ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre kutudan HDMI, DisplayPort, USB ve güç kabloları çıkıyor.

Philips Evnia Oyun Monitörü Fiyatı

Beyaz renk seçeneğine sahip olan Philips Evnia 27M2N6501L için Avrupa'da 499 euro (24.526 TL) fiyat etiketi belirlendi. Etkileyici tasarım ve gelişmiş özellikleriyle öen çıkan oyun monitörünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.