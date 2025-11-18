ASUS Çok Güçlü Bilgisayar Tanıttı! 64 GB RAM, OLED Ekran ve Dahası

ASUS, ProArt P16 (H7606W) isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte yeni laptop modelinin teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, aşırı güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ASUS ProArt P16 (H7606W) Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Tepki Süresi: 0,2 ms

0,2 ms Maksimum Parlaklık: 1600 nit

1600 nit İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB GDDR7)

NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB GDDR7) RAM: 64 GB LPDDR5X

64 GB LPDDR5X Depolama: 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Portlar: USB4 Type-C (40 Gbps hızında), USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 FRL, 3,5 mm Ses Jakı ve SD Express 7.0 Kart Okuyucu

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS ProArt P16'nın (H7606W), OLED ekran üzerinde 4K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 0,2 ms tepki süresi ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. %100 DCI-P3 renk gamına ve HDR True Black 1000 sertifikasına sahip olan ekran, profesyonel renk doğruluğu sağlıyor.

Gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alan dizüstü bilgisayarda 24 GB GDDR7 VRAM'e sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 bulunuyor. ASUS tarafından üretilen laptopta ayrıca 64 GB LPDDR5X RAM ve 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yer alıyor. Bu güçlü donanım, bilgisayarın üst düzey bir performans sergilemesine imkân tanıyor.

Wi-Fi 7 teknolojisini ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekleyen dizüstü bilgisayar 40 Gbps hızında USB4 Type-C bağlantı noktası, USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 FRL, 3,5 mm ses jakı ve özellikle fotoğrafçılar için önemli olan SD Express 7.0 kart okuyucu dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor.

ASUS ProArt P16 (H7606W) Fiyatı

Çok şık bir tasarıma ve aşırı güçlü donanıma sahip olan ASUS ProArt P16 (H7606W), 359.990 rupi (172.027 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu. Siyah renk seçeneğine sahip olan dizüstü bilgisayarın diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.