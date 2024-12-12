Microsoft'tan, iPhone ile Windows Arasında Dosya Paylaşımını Kolaylaştıracak Yeni Özellik: Tıpkı AirDrop Gibi Çalışacak!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, ünlü işletim sistemi Windows 11 için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, pek çok kullanıcının bir süredir beklediği iPhone ve Windows bilgisayar arası dosya paylaşım özelliğini resmen duyurdu.

Firma, tıpkı Apple'ın AirDrop aracı gibi çalışan Phone Link uygulamasının yeni özelliğini içeren beta sürümünü geliştiriciler için yayınlarken, özelliğin çok yakında Windows cihazlarında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Yeni Phone Link, iPhone ve Windows PC'ler Arasındaki Dosya Paylaşımını Kolaylaştırıyor

Farklı cihazlar arasında dosya paylaşımı işlemini kolaylaştırmak için Andorid cihazlar üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yürüten Microsoft, geçtiğimiz gün iOS cephesinde de önemli bir atılıma imza attı. Şirket, birçok kullanıcının dört gözle beklediği iPhone cihazlarına özel dosya paylaşım özelliğin resmen tanıttı. Yapılan açıklamalara göre, yenilenen Phone Link aracı iPhone ile PC arasındaki dosya paylaşımlarının daha kolay ve daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kullanıcıların, yeni özellik ile birlikte iPhone’unda yer alan bir dosyayı bilgisayarına aktarmak için yalnızca "Paylaş" bölümüne tıklaması ve “Windows Bağlantısı” seçeneğine basması yeterli olacak. Bununla birlikte. bilgisayardaki bir dosyayı iPhone’a aktarmak için ise cihazdaki dosyaya sağ tıklayıp “Telefonum” seçeneğine seçmesi gerekecek.

Microsoft, Yeni Phone Link'in beta sürümünü Windows Insider geliştiricileri için yayınladığını duyurdu. Bir süre boyunca geliştiriciler tarafından test edilecek yeni özellik, ilerleyen süreçte tüm Windows kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

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