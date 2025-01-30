Phone SE 4 Çıkış Tarihi Belli Oluyor! Fiyatı ise Cep Yakacak...

Apple'ın geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone 16 serisi, büyük ölçüde "Apple Intelligence" özelliklerine odaklanmıştı. Ancak yakında çıkacak olan yeni bir iPhone, benzer modern teknolojileri çok daha uygun bir fiyata sunacak. Peki, iPhone SE 4'ü ne zaman beklemeliyiz? İşte detaylar!

iPhone SE 4'ün Çıkış Tarihi: Mart 2025 Öngörülüyor

Çeşitli raporlara göre, Apple iPhone SE 4'ün çıkış tarihini bu yılın başlarına planladı. Daha spesifik olarak, Mart 2025 en güçlü aday gibi görünüyor.

Apple, genellikle Ocak veya Şubat aylarında büyük ürün lansmanları yapmaz. Geçen yıl Vision Pro ile bu geleneği bozmuştu tabii, ancak şirket neredeyse her yıl Mart veya Nisan aylarında yeni ürünlerini tanıtmayı tercih ediyor.

Tedarik zincirinden gelen bilgilere dayanarak, iPhone SE 4'ün Mart ayında piyasaya sürülmesi en olası senaryo.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple'ın önceki iPhone SE modelleri şu tarihlerde çıkmıştı:

iPhone SE 3: 18 Mart 2022

iPhone SE 2: 24 Nisan 2020

iPhone SE: 24 Mart 2017

Apple genellikle Mart ayını tercih ediyor. Nisan ayındaki tek lansman ise COVID-19 dönemine denk geldi ki o da anlaşılabilir bir durumdu.

Mevcut iPhone SE Modelini Unutun

iPhone SE 4, mevcut SE modeline kıyasla büyük bir gelişim sürecinden geçti. Yeni modelde dikkat çeken özellikler var. İlki, artık Home Button'un olmaması! Onun yerini Face ID ve bir çentik alıyor.

iPhone 16'da kullanılan aynı güçlü A18 çipi bu modelde de var. Üstelik 8 GB RAM, 48MP kamera, USB-C bağlantı noktası ve Apple'ın en büyük kozlarından biri olan Apple Intelligence desteğiyle birlikte geliyor.

Apple'ın tasarladığı ilk 5G modemi de unutmamak lazım. Bu modemle birlikte çok daha hızlı ve stabil bir bağlantı deneyimi yaşayacaksınız. Üstelik tüm bu yeniliklere rağmen iPhone SE 4, iPhone 16'ya kıyasla çok daha uygun bir fiyat etiketiyle sunulacak.

iPhone SE 4 Satış Fiyatı

Mevcut iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 429 dolar. Yeni SE'nin doğal olarak bu kadar düşük bir fiyatla gelmeyeceği tahmin ediliyor, ancak depolama kapasitesi artırılarak 499 dolar veya daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.

Siz yeni iPhone SE'yi almayı düşünüyor musunuz? Sizce iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.