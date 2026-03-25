Gerçekçi Yarış Oyunu Forza Horizon 6 İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Playground Games ve Xbox tarafından geliştirilen ve oyuncuları Japonya'nın dört bir yanındaki araba yarışlarına götüren Forza Horizon 6 için geri sayım sürüyor. Söz konusu yapım şu anda ön sipariş sürecinde ve yakında piyasaya sürülecek. Bunun için önümüzde çok bir vakit yokken geliştiriciden önemli bir açıklama geldi. Böylelikle Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri netleşti.

Forza Horizon 6 Sistem Gereksinimleri

Forza Horizon 6 PC Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p - 60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10/11 en az 22H2

Windows 10/11 en az 22H2 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: SSD

Forza Horizon 6’yı 1080p çözünürlükte 60 FPS oynayabilmek için Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemine sahip bir bilgisayar gerekiyor. Donanım tarafında ise en az Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 seviyesinde bir işlemci öneriliyor.

Ekran kartı için NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT veya Intel Arc A380 gibi giriş-orta segment ekran kartlar yeterli kabul ediliyor. Sistem belleğinin en az 16 GB olması da Forza Horizon 6'nın minimum sistem gereksinimleri arasında.

Forza Horizon 6 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri (1440p - 60+ FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10/11 en az 22H2

Windows 10/11 en az 22H2 İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: SSD

Oyunu 1440p çözünürlükte ve 60 FPS’in üzerinde akıcı bir şekilde oynayabilmek için yine Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi lazım. Donanım tarafında ise orta segment donanımlar öne çıkıyor. İşlemci olarak Intel Core i5-12400F veya AMD Ryzen 5 5600X seviyesinde bir model ideal. Grafik kartı içinse NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT veya Intel Arc A580 ile benzer güçte bir ekran kartı yeterli.

Minimum sistem gereksinimlerinde olduğu gibi önerilen sistem gereksinimlerinde de en az 16 GB RAM var.

Forza Horizon 6 PC Extreme Sistem Gereksinimleri (4K - 60+ FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10/11 en az 22H2

Windows 10/11 en az 22H2 İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT RAM: 24 GB

24 GB Depolama: NVMe SSD

4K çözünürlükte yüksek kalite ve akıcı bir deneyim elde edebilmek için donanım gereksinimleri oldukça yüksek. İşletim sistemi için yine Windows 10/11 yeterli olurken, işlemci tarafında Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700X seviyesinde güçlü bir model tercih edilmesi öneriliyor.

4K çözünürlük söz konusu olduğunda ekran kartı önemli bir unsur oluyor. Bu doğrultuda NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti veya AMD Radeon RX 7900 XT gibi üst segment ekran kartları yüksek ayarlarda akıcı ve görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunabiliyor. Ayrıca sistem belleğinin en az 24 GB olması da lazım.

Forza Horizon 6 PC Extreme RT Sistem Gereksinimleri (4K Ölçeklendirilmiş - 60+ FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10/11 en az 22H2

Windows 10/11 en az 22H2 İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT RAM: 32 GB

32 GB Depolama: NVMe SSD

4K ölçeklendirilmiş ayarlarda kaliteli grafikler ile oynayabilmek için Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri daha da yükseliyor. Bunun sebebi oyunun aslında daha düşük bir çözünürlükte (mesela 1080p veya 1440p) render edilip, ardından gelişmiş yazılım ve donanım teknolojileri sayesinde 4K seviyesine çıkarılması. Bu da özellikle ekran kartı ve belleğe bir hayli fazla yük oluşturuyor.

İşletim sistemi için yine Windows 10/11'i görüyoruz. İşlemci olaraksa yine Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700X seviyesinde güçlü bir model öneriliyor. Grafik tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti veya AMD Radeon RX 9070 XT gibi daha yeni ve üst düzey ekran kartları tavsiye ediliyor. Bu kartlar özellikle gelişmiş ışın izleme (ray tracing) ve ölçeklendirme teknolojileri ile yüksek performans sunabiliyor. Ayrıca sistem belleğinin 32 GB seviyesinde olması elzem.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Oyuncuları Japonya’nın büyüleyici atmosferine taşıyan Forza Horizon 6, Tokyo’nun ışıl ışıl gökdelenleri arasında hız yaparken veya Fuji Dağı’nın eteklerinde, Sakura ağaçları altında drift yaparken kendinizi içinde bulmanızı sağlayacak. Bu deneyime muazzam grafikler de eşlik edecek.

Sokak yarışı sahneleri ve araç kişiselleştirme seçenekleriyle konuşulacak Forza Horizon 6, ayrıca direksiyon setlerini de destekleyecek. Bu sayede eğer bir direksiyon setiniz varsa yarışlara çok daha gerçekçi bir şekilde dahil olabileceksiniz.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Forza Horizon 6’nın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre yeni yarış oyunu 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkacak. Ancak Premium Edition satın alan oyuncular, oyunu dört gün önce yani 15 Mayıs 2026 itibarıyla oynayabilmeye başlayacak.

Forza Horizon 6 Fiyatı Ne Kadar?

Sürüm Fiyatı Forza Horizon 6 Standard Edition 48,99 dolar (2 bin 170 TL) Forza Horizon 6 Deluxe Edition 69,99 dolar (3 bin 100 TL) Forza Horizon 6 Premium Edition 83,99 dolar (3 bin 720 TL)

Forza Horizon 6’nın başlangıç fiyatı 48,99 dolar (yaklaşık 2.170 TL). Daha fazla içerik sunan Deluxe Edition 69,99 dolar (yaklaşık 3.100 TL), hem erken oynama fırsatı sunan hem de tüm içerikleri içeren Premium Edition ise 83,99 dolar (yaklaşık 3.720 TL) fiyata sahip. Bu arada ön sipariş süreci sona erdikten sonra fiyatların artması beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6 özellikle yoğun görsel detaylarla dolu bir atmosfer sunacağı için beklentilerim oldukça yüksek. Oyunun en iyi yarış oyunları arasına gireceğinden şüphem yok. Tabii bu seviyede bir kalite için sistem gereksinimlerinin düşük olmasını da zaten beklemiyordum.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.