Photoshop Gökyüzü Değiştirme Özelliği Alıyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Adobe şirketi, fotoğrafçıların vazgeçilmez programlarından biri olan Photoshop'a milyonlarca kişi tarafından kullanılacak bir özellik daha getiriyor. Adobe'nin Photoshop yazılımına gelecek olan güncelleme, kullanıcının gökyüzünü istediği şekilde düzenlemesine imkan verecek. Photoshop gökyüzü değiştirme özelliği ile kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sunmayı amaçlıyor. İşte Photoshop'a eklenecek özellik ile ilgili detayları!

Photoshop Gökyüzü Değiştirme Özelliği Ne Zaman Geliyor?

Grafik ile ilgili sunduğu yazılımlar ile ismini tüm dünyaya duyuran Adobe, doksanlı yıllardan beri özellikle fotoğrafçıların ve fotoğraf çekmek ile ilgilenen kişilerin favori uygulamaları arasında yer alıyor. İlk çıkışından bu zamana kadar çeşitli güncellemeler alarak özellik üzerine özellik kazanan Photoshop bu sefer kullanıcıların gökyüzünü sadece bir tıklama ile değiştirebileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

Adobe'nin kullanıcılara sunmaya hazırlandığı yeni özellik, renk uyumsuzluğu gibi sorunları da beraberinde getirmiyor. Örneğin, sıcak bir gün batımı eklediğiniz zaman fotoğrafın geri kalan kısmının tuhaf durmaması için program otomatik olarak fotoğrafı birbirine yakın renklerle yeniden ele alıyor ve fotoğrafçıları yapılan düzenlemeler eşliğinde renk uyumsuzluğu gibi sorunları yaşamaktan kurtarıyor.

Adobe, 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Adobe Max etkinliğinden önce özelliğin nasıl çalıştığına dair bir ön izleme videosu yayımlandı ama programa eklenecek olan özelliğin hakkında daha ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak için Adobe Max etkinliğinde paylaşılacak bilgileri beklememiz gerekiyor. Gökyüzü değiştirme özeliiğinin programa ekleneceği tarihin de söz konusu etkinlikte duyurulması planlanıyor.