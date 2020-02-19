Adobe Photoshop’un Geliştirilmesine Yardımcı Olan 9 İsim

Günümüzde profesyonel bir web sitesinin Photoshop yardımı alınmadan tasarlanması imkânsız olarak görülüyor. Bugün hemen her büyük marka, ürün ya da tasarım konusunda Photoshop’tan yardım almıştır. Photoshop, hızında bir düşme olmadan 20 yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini sürdürmektedir. Peki, Photoshop'u geliştirenler kimler?

Yediden yetmişe herkes tarafından kullanılan Photoshop’un arkasında kimlerin olduğu, bu günlere gelmesine hangi isimlerin katkıda bulunduğu hakkında çok fazla fikrimiz olduğu söylenemez. Önemli isimler aslında Photoshop’un her açılışında önümüze çıkıyor.

Şimdi biraz meraktan biraz da minnettarlıktan yola çıkarak Photoshop’un gelişmesine büyük yardımları dokunan kişileri sunacağız. Onları öğrenmenin zamanı geldi.

1. Thomas Knoll

Günümüzün dijital görüntüleme dünyasını şekillendiren önemli bir yazılım olan Photoshop, Thomas Knoll tarafından ortaya atıldı.

Knoll, fotoğrafları gri tonlara getirmek için bir kod yazar. Kodun başarıyla çalıştığını fark eden Thomas Knoll, kodlamaktan zevk almaya başlar ve ilerleyen zamanlarca fotoğraflara çeşitli efektler veren kodlar yazmaya devam etti.

Kardeşi John’a gösterdiği çalışmalar, John’un bu işi ticarete dökebileceğini düşündürdü. Thomas’ı böyle kodlar yazmasını bırakması ve kendi programlarını oluşturmaları için ikna etti. Mükemmel ikilinin ilk programı “Image Pro” oldu. Bu program ileride “Photoshop” olarak değiştirildi ve piyasaya sürüldü.

2. John Knoll

Photoshop’un 1.0.7 ve 2.0.1 dışındaki açılışlarında görünmese de, Photoshop’un başka bir kurucusudur. Thomas Knoll’un kişisel programını ticari bir amaçla düzenlemesi için Thomas’ı ikna eden kişi aslında Thomas’ın kardeşi John Knoll’du.

3. Russell Preston Brown

Photoshop’un 1.0.7 sürümünün açılışında sadece 4 isim listelenmişti. Thomas Knoll, John Knoll, Steve Guttman ve Russeel Brown. Brown, Thomas ve John Knoll gibi Photoshop’un önde gelen isimlerindendir.

Russeel Brown, Photoshop’un en sadık kullanıcısıdır ve hatta tasarım ustalığı ve Photoshop becerilerine dayanan bir yazılım bile geliştirmiştir. Photoshop’un Mac Zirvesi gibi büyük etkinliklerde potansiyelini sergilemiş ve web sitesinde kendi ipuçlarını sunmuştur.

4. Seetharaman Narayanan

Seetharaman Narayanan, Photoshop’un önemli geliştiricilerinden biridir. Boş zamanlarında oturuyor ve diğer geliştiriciler gibi kariyerinin en önemli işini yapıyor: Photoshop için sıradakinin ne olduğuna karar veriyor.

Narayanan, bir tropik adada hayatını emekli olarak geçirmek yerine çalışmalarını Adobe’de sürdürmeyi seçti. Photoshop’un açılışında ismi Thomas Knoll’dan sonra görünüyor. Photoshop’un çok yavaş açılması gibi durumlarda ismini çokça görmüşsünüzdür.

5. Russell Williams

Russell Williams, Photoshop’un 4.0 sürümünden sonra ekibe katıldı ve Photoshop’un arkasındaki ekibin ne kadar küçük olduğunu görünce büyük şaşkınlığa uğradı. Ancak kısa sürede işlerinde olağanüstü derecede iyi olduklarını fark etti.

Russell, normal günlerde Narayanan gibi diğer isimlerle birlikte oturuyor ve Photoshop için fikirler üretiyor.

6. Jeff Chien

Fotoğraflardaki kırışıklıkları ve lekeleri gidermek için düzeltme fırçasını kullandığınız oldu mu? O zaman bunun için teşekkür edilmesi gereken kişi Jeff Chien’dır. Jeff Chien, Adobe’deki düzeltme fırçasını kullanabilmenizi sağlayan kişidir.

7. Maria Yap

Maria Yap profesyonel bir eğitim gördü. Photoshop’dan önce fotoğrafçılık ve tasarım çalışmalarını sürdürdü. Birkaç yıl acımasız endüstriyel eğitimden sonra nihayet kendi uzmanlığını ortaya çıkaracak olan Adobe ekibine katıldı.

8. Sarah Kong

Adını hiç duydunuz mu? ImageReady ismi size bir şeyler anımsattı mı? Sarah, Photoshop’un olağan üstü bir ekip çalışması ile mümkün olduğunu düşünüyor. Çok uzun bir geleceği olduğunu düşünen Sarah Kong, Photoshop’un sosyal medyanın egemen olduğu bu dünyada daha uzun yıllar yaşayacağını öngörüyor.

9. Bryan O’Neil Hughes

“Hayatta başarılı olmak için cesaret, kararlık ve biraz da şans gerekir.” Bryan O’neil Hughes, 1999’da Photoshop ekibine katılarak ilk cümledeki alıntıyı öne sürdü.

Kalite mühendisi olarak lansmanını yapan Bryan, yoğun testlerle Photoshop’un kusursuzlaşması için elinden geleni yaparak Photoshop’a katkıda bulundu.