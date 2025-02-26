Photoshop'un Mobil Sürümü Çıktı! Ücretsiz Kullanılabiliyor

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Photoshop uygulaması mobil cihazlar için sunuldu. Ücretsiz olarak kullanılabilen uygulama, kullanıcıların bilgisayara gerek kalmadan fotoğraf düzenleyebilmesine ve tasarım yapabilmesine imkân tanıyor.

Photoshop'un Mobil Sürümü Neler Sunuyor?

Adobe, Photoshop uygulamasını iPhone'lar için kullanıma sundu. Katman ve maskeleme dahil olmak üzere masaüstü sürümüyle benzer düzenleme araçları içeren uygulamada hem ücretsiz hem de ücretli özellikler bulunuyor.

Ücretsiz sürümde Özne Seç aracıyla arka planı kolayca seçebilir ve kolayca değiştirebilirsiniz. Üretken Dolgu isimli araç ise yapay zeka temelli arka planlar oluşturmanızı sağlıyor. Arka planda parlaklık ya da canlılık gibi ayarlamalar yapabilme imkânına da sahipsiniz.

Fotoğraftaki istediğiniz herhangi bir nesnenin rengini hızlıca değiştirebilirsiniz. Bunun için Özne Seç ya da kement aracını kullanabilirsiniz. Adobe Express, Adobe Fresco ve Adobe Lightroom ile entegrasyon desteği de bulunuyor.

Ücretli premium sürümde ise uygulama üzerinde daha fazla özelliğe erişilebiliyor. Premium sürümde Kaldır aracını kullanarak bir nesneyi kolayca silebilir ve arka planının otomatik olarak doldurulmasını sağlayabilirsiniz. Adobe Firefly destekli metinden görüntü oluşturma aracına erişebilirsiniz. Daha birçok avantaj bulunuyor.