Photoshop'un Popüler Özelliği Paint'e Geliyor!

Microsoft, Paint'e en iyi fotoğraf düzenleme özelliklerinden birini ekliyor ve bu özellik ücretsiz olarak kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Microsoft'un Baş Ürün Yöneticisi Dave Grochocki tarafından bu hafta başında paylaşılan yeni bir gönderiye göre Paint için gelecek yeni güncelleme, uygulamaya arka plan kaldırma özelliğini ekleyecek.

Arka plan kaldırma özelliği sayesinde Paint kullanıcıları artık tek bir tıklamayla ya da arka planın bir kısmını kendileri seçerek bir resmin arka planını kolayca kaldırabilecekler. Bu özellik uzun zamandır Adobe Photoshop aracılığıyla kullanılıyordu.

Arka Plan Kaldırma Özelliği Paint'e Geliyor

Paint'te arka plan kaldırmayı kullanmaya başlamak için programa bir görsel eklemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra araç çubuğundan arka plan kaldırma seçeneğini seçmeniz yeterli olacak ve Paint arka planı otomatik olarak kaldıracak. Alternatif olarak ise dikdörtgen seçme seçeneğini kullanarak görüntünün belirli bir bölümünden arka planı kaldırabileceksiniz.

Arka plan kaldırma özelliğinin Paint'in herkese açık sürümüne ne zaman geleceği belli değil ancak testlerin bir süredir yapıldığı göz önüne alındığında yakında gelmesi muhtemel.

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