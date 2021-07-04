Fenomenler Artık Photoshoplanmış Fotoğrafları Etiketlemek Zorunda

Sosyal medya platformlarına photoshoplanmış fotoğrafları etiketleme zorunluluğu geliyor. Norveç'in yeni yasa yürürlüğe girdiğinde genişlemiş dudaklar, belirgin kaslar ve daraltılmış bellerin beyan edilmesi gerekecek.

Norveç'teki yeni sosyal medya yasası, toplumdaki ideal vücut baskısını ele almayı amaçlıyor. Norveç hükümetinin yeni yasasına göre, rötuşlanmış veya filtrelenmiş görseller, influencerlar ve reklamcılar tarafından özellikle belirtilmek zorunda.

Yeni yasa, 2009 yılında yürürlüğe giren Pazarlama Yasasında yapılan bir değişikliği kapsıyor ve Norveç Parlamentosu tarafından geçen ay ezici bir destekle kabul edildi.

Norveç Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı, mevcut yasaya ilişkin değerlendirmesinde, düşük benlik saygısını ele alarak “sosyal güvensizlik” yaratan bir kültürle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yakında çıkarılacak yasa; bir vücudun şekli, boyutu veya derinin rötuş veya başka bir manipülasyonla değiştirildiği açıkça işaretlenmesini istiyor. Buna uymayan influencer ve reklam sahiplerine ise para cezası kesileceği ifade edildi.

Photoshoplanmış Fotoğrafları Etiketleme Zorunluluğu Geliyor

Vice tarafından bildirildiği üzere, yasa yürürlüğe girdiğinde beyan gerektirecek düzenlemelere örnek olarak genişlemiş dudak, belirgin kas ve daraltılmış bel bulunuyor.

Yasa reklamverenlere ek olarak, ünlülerin ve sosyal medyada etkili olan kişilerin, kendilerine ücret ödeniyorsa veya gönderiden bir şekilde kazanç sağlanıyorsa değiştirilen resimleri etiketlemeleri gerektiği şartını koşuyor.

Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı tarafından sunulan ön araştırma, Oslo'daki 10. sınıftaki kızların yarısından fazlasının zihinsel sağlık sorunları ile mücadele ettiğini ve anoreksiyanın genç kızlar arasında en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğunu ortaya koydu.

Bakanlık açıklamasında, "Gençler, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ve sosyal medya aracılığıyla iyi görünmek için büyük bir baskıya maruz kalıyor ve gösterilen modeller dijital olarak rötuşlanıyor. Bu, gençleri ulaşılması imkansız bir güzellik idealine maruz bırakıyor" ifadelerine yer verildi.

Norveç Çocuk ve Aile Bakanlığı, fotoğrafları düzenlemenin "sosyal güvensizlik, kötü vicdan, düşük özgüven" yarattığını söyledi. Yeni yasa, kadınların toplumda nasıl tasvir edildiğine ve bunun güvensizliklere nasıl katkıda bulunduğuna özellikle vurgu yapıyor.

Halihazırda bazı influencerların desteğini alan yasa, Instagram, Snapchat ve TikTok dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya platformlarında geçerli olacak ve Norveç hükümetinin talimatıyla önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.